На вимогу суду Бучацька ТВК одноголосно зареєструвала партію «Довіра» для участі у місцевих виборах

Львівський апеляційний суд зобов’язав Бучацьку ТВК зареєструвати кандидатів від партії «Довіра» для участі у виборах до Бучацької ОТГ.

Так, вчора, 20 жовтня, територіальна виборча комісія на виконання постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду від 16 жовтня 2020 року одноголосно ухвалила рішення зареєструвати кандидатів «Довіри» для участі у місцевих виборах.

Після того, як Тернопільський окружний адміністративний суду виніс рішення на користь «Довіри», Бучацька ТВК подала апеляцію. Однак Львівський апеляційний суд також зобов’язав територіальну виборчу комісію зареєструвати партію «Довіра» на виборах до Бучацької ОТГ.

Лідер «Довіри» Микола Люшняк каже, через брудні технології конкурентів політсила пройшла нелегкі випробування, але справедливість таки взяла гору.

– Великі партії змовилися, аби витіснити «Довіру» та зірвати нам агітаційні процеси. Ми витратили чимало часу та зусиль, але таки відстояли своє право на участь у виборах, – наголошує Микола Люшняк. – Наш рейтинг на Бучаччині дуже високий. Бучаччани добре знають кожного із кандидатів «Довіри» на цьому окрузі й висловлюють свою підтримку. Мабуть, саме це і бентежить наших конкурентів. Через це вони намагалися створити нам проблеми із реєстрацією, щоб зняти рейтингових кандидатів «Довіри» з виборчих перегонів.

Нагадаємо, підставою для судових процесів стали заяви представників Радикальної партії про те, що при формуванні територіальних виборчих списків організацією партії «Довіра» не були дотримані вимоги гендерного представництва.