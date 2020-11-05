Оприлюднили офіційні результати виборів до тернопільської міської ради

29 жовтня Тернопільська міська ТВК встановила результати голосування з виборів Тернопільського міського голови та депутатів Тернопільської міської ради.

Зокрема , згідно даних із протоколу про результати голосування з виборів Тернопільського міського голови 25 жовтня 2020 року, в єдиному одномандатному виборчому окрузі, перемогу на виборах Тернопільського міського голови здобув Сергій Надал, отримавши 52 876 голосів виборців, що становить 74,59% голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.

Щодо інших кандидатів на посаду Тернопільського міського голови, то кандидатуру Івана Сороколіта підтримали 4171 виборець, це становить 5,88% від виборців, які взяли участь в голосуванні, Леоніда Бицюру – 3507 виборців (4,95%), Віктора Овчарука – 3144 виборці (4,43%), Віктора Гевка – 2603 виборці (3,67%), Ірину Яремчук – 1420 виборців (2,00%), Олександра Кравчука – 592 виборці (0,83%), Володимира Барну – 501 виборець (0,70%) , Ігоря Сцібайла – 434 виборці (0,61%) та Олексія Станька – 375 виборців (0,52%)

Загалом 70 тисяч 884 виборці взяли участь у голосуванні за кандидатів Тернопільського міського голови 25 жовтня 2020 року , що становить 40,05% від виборців, які були включеними до списків виборців на виборчих дільницях.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Варто зазначити, що згідно частини першої статті 282 Виборчого кодексу, Тернопільська міська територіальна виборча комісія не пізніш як на 5 день з дня встановлення результатів виборів має офіційно оприлюднити шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результатів виборів Тернопільського міського голови, а також розмістити їх на офіційному вебсайті комісії чи міської ради (за наявності).

А згідно частини першої, третьої статті 283 Виборчого кодексу – особа, обрана міським головою, для її реєстрації зобов’язана подати ТВК з відповідних місцевих виборів протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів заяву про реєстрацію її міським головою. У 5-денний строк з дня отримання документів, визначених частиною першою цієї статті, ТВК приймає рішення про реєстрацію міського голови.

Рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію міського голови оголошуються на пленарному засіданні відповідної міської ради та є підставою для набуття повноважень, складення присяги міського голови, як це передбачено у частині 6 ст.283 Виборчого кодексу України”

“Тобто можемо припускати, що ще до кінця листопада відбудеться перше пленарне засідання Тернопільської міської ради нового скликання, на якому обраний міський голова та депутати Тернопільської міської ради складуть присягу та приступлять до виконання своїх повноважень” – зазначає Ігор Процик.