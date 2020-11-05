Кого тернополяни визначили своїми представниками (депутатами) в міській раді. Список
(з врахуванням прогнозованих відмов від мандата)
«ОКРУЖНІ» (обрані на територіальних округах) депутати:
Округ 1
Округ 2
Округ 3
Округ 4
Округ 5
«ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ» (обрані за загальним списком) депутати:
1. Антон Горохівський (Свобода).
2. Юрій Фартушняк (Свобода).
3. Марія Чашка (Свобода).
4. Віталій Хоркавий (Свобода).
5. Віктор Гевко (Слуга Народу).
6. Денис Фаріончук (Слуга Народу).
7. Артур Шатарський (Слуга Народу).
8. Олександр Смик (Порядок.Відповідальність.Справедливість).
9. Ігор Гірчак (Порядок.Відповідальність.Справедливість).
10. Марія Пачковська (Порядок.Відповідальність.Справедливість).
11. Олеся Чванкіна (Порядок.Відповідальність.Справедливість).
12. Віктор Овчарук (Європейська Солідарність).
13. Віктор Шумада (Європейська Солідарність).
14. Ігор Вонс (Європейська Солідарність).
15. Іван Сороколіт (Сила Людей).
16. Ігор Турський (Сила Людей).
17. Іван Ковалик (Сила Людей).
18. Олег Різник (Сила Людей).
19. Рустам Ергешов (За Майбутнє).
20. Любов Вовк (За Майбутнє).
21. Андрій Цибульський (За Майбутнє).