09:03 | 5.11.2020
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Вибори 2020 Політика 

Кого тернополяни визначили своїми представниками (депутатами) в міській раді. Список

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(з врахуванням прогнозованих відмов від мандата)

«ОКРУЖНІ» (обрані на територіальних округах) депутати:

Округ 1

(Дружба, Кутківці, Пронятин, долучені села: Городище, Носівці, Кобзарівка, Вертелка, Курівці, Малашівці, Іванківці, Чернихів, Глядки, Плесківці)
1. Іван Зінь (Свобода).
2. Олександр Россомаха (Свобода).
3. Роман Торожнюк (Свобода).
4. Місько Володимир (Європейська Солідарність).

Округ 2

(Центр, Новий світ, Оболоня, Цукровий/Газопровід, Комбайновий)
1. Ольга Похиляк (Свобода).
2. Микола Дерецький (Свобода).
3. Юрій Смакоуз (Європейська Солідарність).
4. Ліна Прокопів (Європейська Солідарність).

Округ 3

(Східний, Канада)
1. Мар’яна Головко (Свобода).
2. Олег Шморгай (Свобода).
3. Назарій Редьква (Свобода).
4. Андрій Грицишин (Порядок.Відповідальність.Справедливість).
5. Ружена Волянська (Європейська Солідарність).

Округ 4

(6-й магазин, Текстильник, Злуки, частина Сонячного)
1. Марія Баб’юк (Свобода).
2. Наталя Паньків (Свобода).
3. Ольга Шахін (Свобода).
4. Роман Навроцький (Європейська Солідарність).

Округ 5

(Частина Сонячного, Аляска, Тинда)
1. Михайло Сиротюк (Свобода).
2. Олег Климчук (Свобода).
3. Галина Гевко (Свобода).
4. Мар’яна Юрик (Європейська Солідарність).

«ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ» (обрані за загальним списком) депутати:

1. Антон Горохівський (Свобода).

2. Юрій Фартушняк (Свобода).

3. Марія Чашка (Свобода).

4. Віталій Хоркавий (Свобода).

5. Віктор Гевко (Слуга Народу).

6. Денис Фаріончук (Слуга Народу).

7. Артур Шатарський (Слуга Народу).

8. Олександр Смик (Порядок.Відповідальність.Справедливість).

9. Ігор Гірчак (Порядок.Відповідальність.Справедливість).

10. Марія Пачковська (Порядок.Відповідальність.Справедливість).

11. Олеся Чванкіна (Порядок.Відповідальність.Справедливість).

12. Віктор Овчарук (Європейська Солідарність).

13. Віктор Шумада (Європейська Солідарність).

14. Ігор Вонс (Європейська Солідарність).

15. Іван Сороколіт (Сила Людей).

16. Ігор Турський (Сила Людей).

17. Іван Ковалик (Сила Людей).

18. Олег Різник (Сила Людей).

19. Рустам Ергешов (За Майбутнє).

20. Любов Вовк (За Майбутнє).

21. Андрій Цибульський (За Майбутнє).

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