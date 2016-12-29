Дебютний кліп Leo Mantis за п’ять днів переглянули більше 100 000 разів

27 грудня кліп на перший авторський аудіотвір молодого блюз-рокера Леонардо Ободоеке перетнув позначку у 100 000 переглядів на популярному відеохостингу YouTube.

На досягнення першого вагомого у своїй професійній музичній діяльності результату Лео знадобилося лише п’ять днів – кліп було презентовано 22 грудня.

«Я написав “Листи” два роки тому. Сама композиція дуже особиста. Вона про духовну та фізичну відстань. Прикро, але чимало хто стикається із проблемою, коли відчуваєш подібну відстань. Незважаючи на те, що люди можуть жити роками разом, при цьому вони перебувають духовно далеко один від одного», – розповів про ідею екранізованої композиції у день її прем’єри Леонардо (справжнє ім’я музиканта. – Прим. ред.).

Режисером та автором ідеї дебютного кліпу Leo Mantis став Роман Блажан.

«Ми намагались зробити відео таким, щоб його було цікаво переглядати знов і знов. Нам вдалося утілити у кліпі багато деталей, які з першого погляду не помітні, але вони і є ключем до розгадки. Після перегляду “Листів” [у глядача лишається] більше відкритих питань аніж відповідей!», – розповів про кліп Роман.

Цифрову копію екранізованої пісні можна придбати у магазинах Google Play та iTunes.