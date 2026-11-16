АНТИТІЛА виступить у Тернополі: гурт привезе нове шоу «ВДОМА 2.0»

Український гурт АНТИТІЛА 21 листопада дасть концерт у Тернополі в межах всеукраїнського туру «ВДОМА 2.0». Музиканти виступлять у Палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса. Початок — о 19:00.

Тур «ВДОМА 2.0» є продовженням концертного проєкту «Вдома», який на початку 2026 року охопив 38 міст України. За інформацією організаторів, 30 концертів відбулися з повними залами. Першу частину туру гурт завершив трьома великими шоу в Палаці спорту.

У новому турі запланували концерти у понад 20 містах. Глядачам обіцяють знайомий формат зі стендап-вступом, впізнавану сцену та масштабне світлове й звукове оформлення.

У програмі прозвучать нові пісні з майбутнього альбому, а також відомі композиції гурту: «Вдома», «Фортеця Бахмут», «2Step», «Лови момент», «TDME» та «Вірила».

«Після кожного концерту “Вдома” ми чули одне й те саме: “Коли знову?” І ось наша відповідь — “Вдома 2.0”», — розповів фронтмен гурту Тарас Тополя.

За його словами, під час попереднього туру музиканти зустрічали людей, які приходили на концерти вдруге й утретє, родини з дітьми, а також разом із глядачами долучалися до допомоги українським військовим.

Учасники АНТИТІЛ є військовослужбовцями та займаються волонтерською діяльністю з 2014 року. За інформацією гурту, за цей час вони передали понад 140 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та Головного управління розвідки України.