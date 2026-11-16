Рух Кримським мостом зупинили ще вночі: росіяни заявляють про 10 ударів

У ніч на 16 листопада рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово зупинили. На тлі перекриття в російських телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про атаку на переправу та нібито численні влучання.

За повідомленнями російських пабліків, по мосту могли завдати близько десяти ударів протягом 2–3 хвилин.

Про ситуацію навколо Кримського мосту також повідомляв голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Раніше він заявляв про удари по об’єкту та тимчасове обмеження руху. За його словами, у Керчі розгорнули оперативний штаб, а рух планували відновити орієнтовно до середини дня.

Водночас офіційний інформаційний центр, який повідомляє про ситуацію на автомобільних під’їздах до мосту, поінформував про перекриття руху о 02:22 за московським часом.