Кожен тернополянин може долучитись до доброї справи та поділитися своїми Великодніми пасочками з потребуючими дітьми міста

Напередодні Великодня Тернопільські пластуни та Тернопільський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведуть благодійну акцію «Діти – дітям».



Другий головний обов’язок пластуна – допомагати іншим, тому пластуни усіх уладів можуть поділитись своїми Великодніми пасочками та вітальними листівками з потребуючими дітьми міста.



Кожен бажаючий також може долучитись до доброї справи та передати свою паску через пластунів. Ви можете спекти невеликі дитячі пасочки, зателефонувати за номером 0673052983 (координатор акції Наталя Зелінка) і ми в п’ятницю до обіду заберемо їх і передамо потребуючим дітям Тернополя.

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