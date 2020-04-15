Для тернопільських лісокрадів карантину не існує

Ряд фактів порушень природоохоронного законодавства, пов’язаних з незаконним знищенням лісових насаджень, зафіксовано працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області з 6 по 10 квітня під час проведення разом з представниками Шумського відділення поліції оглядів місць порушень природоохоронного законодавства.

Так, факт незаконної порубки 124 дерев задокументовано у лісових насадженнях Шумського комунального спеціалізованого лісомисливського підприємства «Волинь». Держінспекторами обраховано шкоду заподіяну шкоду лісу незаконною рубкою дерев, яка склала 277 тис.грн.

Крім того ряд порушень виявлено у ході обстеження лісових об’єктів природо-заповідного фонду області.

Так, на території Шумського району у лісовому заказнику загальнодержавного значення «Суразька дача», який перебуває під охороною державного підприємства “Кременецьке лісове господарство”, встановлено факт незаконної порубки дерев мешканцем району. На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 91 КУпАП.

На території Зборівського району у межах загальнозоологічного заказника місцевого значення «Мільно – Бліхівський», який перебуває під охороною державного підприємства «Тернопільське лісове господарство», працівниками Інспекції задокументовано факт незаконної порубки дерев жителем с. Годів Зборівського району.

На території Підгаєцького району, в межах загальнозоологічного заказника місцевого значення «Буда», який перебуває під охороною державного підприємства «Бережанське лісомисливське господарство», зафіксовано факт незаконної порубки дерев жителем с. Литвинів Підгаєцького району.

На порушників складені протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 91 КУпАП.

Матеріали справ вищезгаданих порушень природоохоронного законодавства за ознаками злочину, відповідальність за який передбачено ст. 246 Кримінального кодексу України, направлено Інспекцією до районних відділень поліцій за місцем скоєння правопорушення.