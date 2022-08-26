Ціна літака з тернопільського парку стартує з 245 тис.грн.

24 серпня на електронному майданчику «Prozorro» оголошено аукціон про продаж корпусу радянського літака «МІГ-17» без силової установки та без навісного обладнання.

Літак раніше розміщувався на просп. Степана Бандери при вході у парк Національного Відродження.

Стартова ціна лота становить 245 376 грн.

Долучитись до участі в торгах онлайн можна на платформі Ubiz за посиланням.

Нагадаємо, 22 серпня на засіданні сесії міської ради прийнято рішення продати корпус радянського літака «МІГ-17», а за отримані кошти – придбати армію дронів для ЗСУ.

Довідка. Корпус літака МіГ-17 без силової установки та без навісного обладнання МіГ-17 (за класифікацією НАТО: Fresco) – радянський реактивний винищувач періоду Холодної війни. Стояв на озброєнні країн Варшавського договору, Китаю та інших держав. Перший політ прототипу відбувся 14 січня 1950 року. Державні випробування проходили у 1951 р.