01:50 | 26.08.2022
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МП – до моменту покаяння і визнання її Вселенським патріархом – секта, – Дзвінка Торохтушко

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Дзвінка Торохтушко, Любов Бурак

Думки…

Людоньки мої дорогі, дайте собі спокій з Папою. Дбайте про Неньку та ангелів її – ЗСУ. Не вводьте діток і самі не впадайте в оману.

Будьте, як діти!

(Це не я сказала, раптом що) Католицька церква пережила Нерона і гоніння на християн. Пережила на папському престолі Сфорців, Борджиа і Медичі.

Хрестові походи були вдалими і ганебними. Інквізиція боролася з вигаданими єресями і реальними вітряками.

Папами були істинні подвижники віри і лицарі духу.

І безперечно: найдостойнішим із Пап був Іван-Павло ІІ – Кароль Войтила.

Саме за його папства розвалився совок. Але, не повністю.

Не знаю, що там приховують у третьому пророцтві з Фатіми. Кажуть, що треба молитись за навернення росії до Бога.

Мабуть, складнощі перекладу і в оригіналі: молитись за навернення росії до розуму.

Або за її упокій. Бо горбатого могила виправить.

Так ось: на мою нескромну думку, варто не перемивати папські кістки, а закінчити місію Івана-Павла ІІ – навернути росію так, щоб майбутні покоління питали: що таке росія.

Поки ЗСУ це робить на фронті, маємо руйнувати росію всередині країни. Відтяти російські метастази, щоб і сліду не залишилось.

Дивлюся відео хресної ходи до Почаєва. Офігеть який псевдохрестовий похід святою українською землею!

І слухаю обурення українців з цього приводу. А ще читаю документи безпорадних чиновників місцевих рад , які типу забороняють оце, прости Господи, шествіє православного люду. А на ділі чиновники розводять руцями загребущими та блимають очками завидющими, типу : а що ми можемо зробити?

Респект Шумську! Змогли не пустити ходу зомбаків через місто.

І мій рідний Кременець теж, типу заборонив ходу. Після того, як вона вже пройшла)))

І депутати Кременця на всіх регіональних ресурсах: от які ми круті!

Дійсно: крутіші вас лише круто зварені яйця.

Найбільші святині району в руках моспархату. Почаївська Лавра, Миколаївський собор, Богоявленський монастир. Ну, це ж… Ета другоє, еге ж?

Але влада, ясна річ, що бореться з резидентами, шпигунами, російськими пропагандистами. Аж синці в кишенях понабивала.

Дорогі мої люди…Вчіть історію і вчіть Катехизм. А ще правові документи цивілізованого світу. В який ми так премося, що аж п’яти позбивали.

Давно час зробити те, що зробили країни Євросоюзу, які в 90-х звільнилися від комунізму.

Закон про реституцію. Повернути власникам і правонаступникам незаконно відібране майно.

Хоча, у випадку з кременецькими храмами такого закону не дуже й потрібно. Бо є Томос.

У випадку з ПЦУ це – не залучення нової церкви під омофор Вселенського патріарха. Це повернення Києву статусу Митрополії. (Дивіться: Канонічне право східних церков)

Так ось: з моменту отримання Томосу митрополитом Епіфанієм: ПЦУ – єдина канонічна церква, належна до Вселенського патріархату, в Україні. МП – до моменту покаяння і визнання її Вселенським патріархом – секта.

Так: те, що вони розказують своїм прихожанам – брехня. І те, що вони християни – брехня.

А щодо власників і правонаступників: Богоявленський храм – збудований отцями Чину Святого Василія Великого. Миколаївський собор – монастир згромадження отців св. Франциска Асізького. Почаївська Свято-Успенська Лавра – обитель отців ЧСВВ і резиденція митрополита( в окремі роки – архиєпископа) Волинського.

Єзуїтський колегіум… Думаю: зайве пояснювати. Лиш нагадаю, що саме в ньому була надрукована “Граматика” Сиотрицького.

Такий стан речей був три століття. Поки не прийшли асвабадітєлі…

Але, вороги і зрадники – греко-католики – не переплутайте.

Боронь мене Боже, щось радити, дорогі кременчани.

Але, раптом, що, то я знайома з неймовірним священником. Ідеальна кандидатура на ігумена францисканського монастиря. Родом з Кременеччини.)))

І взагалі…

За час від 24 лютого українці зробили стільки неймовірних речей, що білий дим з Ватиканського комина на честь обрання Папи-Українця – справа цілком реальна і на часі.

Дзвінка Торохтушко

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