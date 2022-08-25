МП – до моменту покаяння і визнання її Вселенським патріархом – секта, – Дзвінка Торохтушко

Думки…

Людоньки мої дорогі, дайте собі спокій з Папою. Дбайте про Неньку та ангелів її – ЗСУ. Не вводьте діток і самі не впадайте в оману.

Будьте, як діти!

(Це не я сказала, раптом що) Католицька церква пережила Нерона і гоніння на християн. Пережила на папському престолі Сфорців, Борджиа і Медичі.

Хрестові походи були вдалими і ганебними. Інквізиція боролася з вигаданими єресями і реальними вітряками.

Папами були істинні подвижники віри і лицарі духу.

І безперечно: найдостойнішим із Пап був Іван-Павло ІІ – Кароль Войтила.

Саме за його папства розвалився совок. Але, не повністю.

Не знаю, що там приховують у третьому пророцтві з Фатіми. Кажуть, що треба молитись за навернення росії до Бога.

Мабуть, складнощі перекладу і в оригіналі: молитись за навернення росії до розуму.

Або за її упокій. Бо горбатого могила виправить.

Так ось: на мою нескромну думку, варто не перемивати папські кістки, а закінчити місію Івана-Павла ІІ – навернути росію так, щоб майбутні покоління питали: що таке росія.

Поки ЗСУ це робить на фронті, маємо руйнувати росію всередині країни. Відтяти російські метастази, щоб і сліду не залишилось.