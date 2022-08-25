МП – до моменту покаяння і визнання її Вселенським патріархом – секта, – Дзвінка Торохтушко
Думки…
Людоньки мої дорогі, дайте собі спокій з Папою. Дбайте про Неньку та ангелів її – ЗСУ. Не вводьте діток і самі не впадайте в оману.
Будьте, як діти!
(Це не я сказала, раптом що) Католицька церква пережила Нерона і гоніння на християн. Пережила на папському престолі Сфорців, Борджиа і Медичі.
Хрестові походи були вдалими і ганебними. Інквізиція боролася з вигаданими єресями і реальними вітряками.
Папами були істинні подвижники віри і лицарі духу.
І безперечно: найдостойнішим із Пап був Іван-Павло ІІ – Кароль Войтила.
Саме за його папства розвалився совок. Але, не повністю.
Не знаю, що там приховують у третьому пророцтві з Фатіми. Кажуть, що треба молитись за навернення росії до Бога.
Мабуть, складнощі перекладу і в оригіналі: молитись за навернення росії до розуму.
Або за її упокій. Бо горбатого могила виправить.
Так ось: на мою нескромну думку, варто не перемивати папські кістки, а закінчити місію Івана-Павла ІІ – навернути росію так, щоб майбутні покоління питали: що таке росія.
Поки ЗСУ це робить на фронті, маємо руйнувати росію всередині країни. Відтяти російські метастази, щоб і сліду не залишилось.
Дивлюся відео хресної ходи до Почаєва. Офігеть який псевдохрестовий похід святою українською землею!
І слухаю обурення українців з цього приводу. А ще читаю документи безпорадних чиновників місцевих рад , які типу забороняють оце, прости Господи, шествіє православного люду. А на ділі чиновники розводять руцями загребущими та блимають очками завидющими, типу : а що ми можемо зробити?
Респект Шумську! Змогли не пустити ходу зомбаків через місто.
І мій рідний Кременець теж, типу заборонив ходу. Після того, як вона вже пройшла)))
І депутати Кременця на всіх регіональних ресурсах: от які ми круті!
Дійсно: крутіші вас лише круто зварені яйця.
Найбільші святині району в руках моспархату. Почаївська Лавра, Миколаївський собор, Богоявленський монастир. Ну, це ж… Ета другоє, еге ж?
Але влада, ясна річ, що бореться з резидентами, шпигунами, російськими пропагандистами. Аж синці в кишенях понабивала.
Дорогі мої люди…Вчіть історію і вчіть Катехизм. А ще правові документи цивілізованого світу. В який ми так премося, що аж п’яти позбивали.
Давно час зробити те, що зробили країни Євросоюзу, які в 90-х звільнилися від комунізму.
Закон про реституцію. Повернути власникам і правонаступникам незаконно відібране майно.
Хоча, у випадку з кременецькими храмами такого закону не дуже й потрібно. Бо є Томос.
У випадку з ПЦУ це – не залучення нової церкви під омофор Вселенського патріарха. Це повернення Києву статусу Митрополії. (Дивіться: Канонічне право східних церков)
Так ось: з моменту отримання Томосу митрополитом Епіфанієм: ПЦУ – єдина канонічна церква, належна до Вселенського патріархату, в Україні. МП – до моменту покаяння і визнання її Вселенським патріархом – секта.
Так: те, що вони розказують своїм прихожанам – брехня. І те, що вони християни – брехня.
А щодо власників і правонаступників: Богоявленський храм – збудований отцями Чину Святого Василія Великого. Миколаївський собор – монастир згромадження отців св. Франциска Асізького. Почаївська Свято-Успенська Лавра – обитель отців ЧСВВ і резиденція митрополита( в окремі роки – архиєпископа) Волинського.
Єзуїтський колегіум… Думаю: зайве пояснювати. Лиш нагадаю, що саме в ньому була надрукована “Граматика” Сиотрицького.
Такий стан речей був три століття. Поки не прийшли асвабадітєлі…
Але, вороги і зрадники – греко-католики – не переплутайте.
Боронь мене Боже, щось радити, дорогі кременчани.
Але, раптом, що, то я знайома з неймовірним священником. Ідеальна кандидатура на ігумена францисканського монастиря. Родом з Кременеччини.)))
І взагалі…
За час від 24 лютого українці зробили стільки неймовірних речей, що білий дим з Ватиканського комина на честь обрання Папи-Українця – справа цілком реальна і на часі.
Дзвінка Торохтушко