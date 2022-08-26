У Чорткові батьки обстоюють право своїх дітей на повноцінне життя в суспільстві

Замість того, щоб активно волонтерити, допомагати захисникам, батьки вихованців ЧОРТКІВСЬКОГО МКЦ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦЇ змушені обстоювати право дітей на повноцінне життя в суспільстві.

В редакцію “Погляд” звернулися

Як всім відомо, центр “Дорога в життя” знаходиться у приміщенні спального корпусу Чортківської СШІ√3 імені Романа Ільяшенка за адресою вул.Коновальця13/А з 2013 року.

Щоб привести приміщення до відповідних санітарно-гігієнічних норм,в 2018-2019 році з бюджету нашого міста було потрачено більше 1.5млн.гривень.

Ми, як батьки, ходили на сесію міської ради, випрошуючи кожну гривню. Ремонт тривав півтора року. За той час діти мучилися в одній класній кімнаті. І от, нарешті, коли центр став відповідати усім стандартам, нас вирішили виселити, – розповідають батьки дітей.

За їхніми словами, навесні чортківська громада виграла якийсь гранд на 2 млн.євро на створення соціального житла для вимушено переміщених осіб. Як виявилося, цією будівлею є гуртожиток СШІ √3, в якому і знаходиться центр.