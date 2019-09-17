У тернопільській бібліотеці Марі Снайдер зі США   “підтягуватиме” англійську молоді

20 вересня о 16.30 приходьте в Тернопільську обласну бібліотеку для молоді “підтягнути” свою англійську! Знаннями та досвідом ділитиметься експерт із вивчення англійської мови, інструктор з ораторського мистецтва та критичного мислення Марі Снайдер (США).

Заняття побудоване у формі інтерактивного воркшопу та включає дві теми: спілкування англійською мовою у форматі English Speaking Club; медіаграмотність і фейки.

Марі Снайдер навчала англійської у багатьох країнах світу. Зараз проводить англомовні програми в Американському Домі у Києві і є його резидентом.

Адреса: вул. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді (2 поверх)