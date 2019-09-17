На Тернопільщині 143 посадовці нашкодили області

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області під час ревізій, проведених впродовж січня – серпня поточного року, виявили втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 37,6 млн грн та вжили заходів щодо відшкодування втрат на суму 26,2 млн грн.

За вчинені фінансові порушення на 143 посадових осіб перевірених об’єктів складено протоколи про адміністративні правопорушення.

У 19 випадках до установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, застосовано фінансові санкції.

До правоохоронних органів передано 17 матеріалів ревізій, за розглядом яких розпочато 13 досудових розслідувань, вручено 17 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій за підсумками контрольних заходів прийняли 21 управлінське рішення та виконали 42 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів, 18 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.