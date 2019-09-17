Більша половина пільговиків Тернопільщини може отримати кошти на оплату житлово-комунальних послуг

Станом на 01.09.2019 на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в Тернопільській області перебувало 244 623 осіб, з яких 160 736 осіб мають право на пільги з оплати за житлово-комунальні послуги. З початку 2019 року пільг на житлово-комунальні послуги нараховано на 142, 4 млн, гривень. Відшкодування здійснювалося за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

З 1 жовтня 2019 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг будуть надаватись у грошовій безготівковій чи готівковій формі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 ,,Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі”.

Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через Ощадбанк. Для цього Ощадбанк вестиме персоніфікований облік пільговиків і коштів, які поступатимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Потім кошти переказуватимуть на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

Для цього управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг повинні укласти договори з АТ ,,Ощадбанк”.

Цей механізм розроблено для забезпечення максимальної зручності тих категорій громадян, які звикли до усталеного алгоритму дій і не бажають його змінювати. Йдеться, передусім, про людей літнього віку,

Пільги у готівковій формі призначатимуться усім бажаючим на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня) з початку опалювального (неопалювального) сезону. Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ ,,Укрпошта”.

Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх зі свого рахунку у будь-який час.

Пільговики, яким надаватиметься пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

Якщо у пільговика, який отримуватиме пільги у готівковій формі, виникне прострочена понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, сума якої перевищуватиме 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, про що орган соціального захисту населення повідомлятимуть надавачі послуг, пільга буде надаватися йому з наступного опалювального (неопалювального) сезону у грошовій безготівковій формі.

Пільговик зобов’язаний повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливатимуть на надання пільг.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертатиметься пільговиком до державного бюджету.

У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішуватиметься у судовому порядку.