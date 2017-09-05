У Тернополі поети мобілізуються для Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича

8 вересня, 18:00, «Бункермуз»

Бульвар Тараса Шевченка, 1

Тернопіль

Вже цієї п’ятниці молоді поети та поетеси Тернополя мобілізуються та відкриватимуть свої душі вашим вухам, аби зібрати Коло Друзів нової мистецької інституції, що влітку почала працювати на Тернопільщині.

З вами ділитимуться своїм натхненням та думками: Максим Мукомела, Михайло Пінчак, Юрій Матевощук, Юлія Валах, Світлана Андріїшина, Роман Воробйов, Юрій Вітяк, Катерина Грушовська, Анна Лисенко, Роксолана Петренко, Андрій Прокопів, Богдан Боденчук, Микола Шпаковський, Юлія Новак, Юрій Завадський.

А також вони почитають вам вірші Назарія Войтовича, що написані юнаком незадовго до трагічних подій 20 лютого 2014.

Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича – культурний центр у с. Травневе, рідне село наймолодшого Героя Небесної Сотні – перетворює приміщення старого магазину на майстерні для митців. Уже влітку запрацювала перша майстерня з обладнанням для живопису, відкритою бібліотекою та екраном для кіно-клубу. Надалі організатори планують обладнати офортну та керамічну майстерні, а також кімнату для проживання, де бажаючі попрацювати у творчій атмосфері, далеко від шуму міста, зможуть залишатись для реалізації проектів.

Сьогодні проект збирає Коло Друзів Мистецької Резиденції, що готові фондувати у створення нових можливостей для розвитку українського мистецтва.

На цей виклик відгукнулись молоді поети, що вже не вперше здійснюють благодійні літературні читання, неодноразово здійснювали заходи для допомоги АТО.

Про проект для якого збирають кошти можна прочитати за посиланням

https://biggggidea.com/project/vidkriti-majsternimistetska-rezidentsiya-imnazariya-vojtovicha/#

А також приєднуйтесь сторінки у Фейсбук, щоб бути в курсі подій та конкурсів, які відбуватимуться у майстернях.

https://www.facebook.com/Nazar.Voitovich.Art.Residence/

Вхід на вечірку за благодійний внесок на ваш розсуд!

Якщо вам непоталанить потрапити на подію, а дуже захочеться підтримати проект – фондуйте на сайті Спільнокошту.