Що думає Степан Барна про телеміст з Росією

Очевидні факти того, що наступ проросійських сил продовжується все більше турбують суспільство. Про факти, які мають місце у нинішній ситуації в державі та челендж STOP_реванш говорили у понеділок, 8 липня під час прес-конференції місцеві кандидати у депутати від партії «Європейська солідарність».

Степан Барна, який балотується у нардепи по округу № 163 місто Тернопіль, наголосив, що протистояти реваншу українці зможуть лише разом.

«Події, які мали місце за кілька останніх тижнів і які продовжуються, змушують нас вкотре відстоювати власні переконання. Реєстрація кандидатів у депутати Клюєва та Шарія, повернення автора диктаторських законів Портнова в Україну, кроки, спрямовані на регіоналізацію російської мови, а також заборону української церкви і скорочення української армії – факти, які свідчать про активізацію проросійських прихильників. Відстоюючи проукраїнську позицію, разом ми змогли подолати кілька «наступів». Вважаю, що нам необхідно й надалі рухатися у цьому напрямку» , – зазначив Степан Барна. Він додав, що анонсований телеміст між російським та українським телеканалом – наступний крок, який має на меті переформатувати український медійний простір.

«У цих умовах ми повинні протистояти російській пропаганді. Наша мета – захистити нашу Країну від ворога, не дозволити йому впливати на наші цінності та залишитись міцною і незалежною Державою. Саме тому я та мої колеги закликаємо підтримувати челендж STOP_реванш. Ми боротимемось до останнього!», – прокоментував Степан Барна.

Додамо, челендж STOP_реванш полягає у тому, щоб проявити свою позицію щодо останніх подій в країні, викласти фото у соцмережі написом «STOP_реванш» та аналогічним хештегом.