Вже скоро “Роздоріжжя” прогріє тернополян вибуховим роком, а “OMANA” заграє містично-космічною сумішшю

20 жовтня о 20 годині в Арт-барі “Коза” відбудеться спільний концерт двох гуртів з Тернополя (Роздоріжжя) і Києва (OMANA).

Спершу тернополяни прогріють чакри часом вибуховим, а часом ліричним альтернативним роком, а відразу після того київська банда продовжить вечір містично-космічною сумішшю, яку вони називають Sci-fi rock. Одним словом, буде емоційно, гучно і гаряче.

Подія в ФБ https://www.facebook.com/events/1914339992201512/

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