Афіша Тернополя 

Як розповісти про свою новину світу, – вперше в Тернополі з майстер класом Вікторія Єсуленко

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Вікторія Єсауленко: «PR для неPRщика. Як розповісти про свою новину світу».

Вперше в Тернополі з своїм майстер класом Вікторія Єсуленко – автор книги “Жіночі секрети в PR технологіях”, кращий маркетолог юридичного ринку 2017 року.

13 жовтня, субота 14:00 – 17:00.
Місце проведення – готель Глобус.
Вартість – 250 грн при реєстрації і оплаті до 20 вересня. 350 грн, 300 грн при купівлі 3-х і більше квитків. 400 грн в день заходу.

Щоб зареєструватися на майстер клас заповніть форму: https://goo.gl/forms/4kNYwDHDZeR0xPaT2

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