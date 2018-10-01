Як розповісти про свою новину світу, – вперше в Тернополі з майстер класом Вікторія Єсуленко

Вікторія Єсауленко: «PR для неPRщика. Як розповісти про свою новину світу».

Вперше в Тернополі з своїм майстер класом Вікторія Єсуленко – автор книги “Жіночі секрети в PR технологіях”, кращий маркетолог юридичного ринку 2017 року.

13 жовтня, субота 14:00 – 17:00.

Місце проведення – готель Глобус.

Вартість – 250 грн при реєстрації і оплаті до 20 вересня. 350 грн, 300 грн при купівлі 3-х і більше квитків. 400 грн в день заходу.

Щоб зареєструватися на майстер клас заповніть форму: https://goo.gl/forms/ 4kNYwDHDZeR0xPaT2