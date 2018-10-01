Петро Порошенко перевів тернопільських суддів з одного суду в інший

Президент України підтримав подання ВРП про переведення суддів апеляційного суду Тернопільської області

Президент України Петро Порошенко підтримав подання Вищої ради правосуддя про переведення суддів апеляційного суду Тернопільської області до Тернопільського апеляційного суду.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №297/2018

Про переведення суддів

Відповідно до підпункту 7 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, пункту 1 частини другої статті 53, частини третьої статті 82 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 11 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» постановляю:

1. Перевести суддів апеляційного суду Тернопільської області на роботу на посадах суддів Тернопільського апеляційного суду:

БЕРШАДСЬКУ Галину Василівну,

ГАЛІЯН Людмилу Євгенівну,

ГІРСЬКОГО Богдана Ориславовича,

ДИКУН Світлану Іллівну,

КОСТІВА Олександра Зіновійовича,

КОСТРУБУ Галину Іванівну,

МІЩІЯ Олександра Ярославовича,

ПАРАНДЮК Тетяну Станіславівну,

САРНОВСЬКОГО Василя Ярославовича,

СТАШКІВА Богдана Івановича,

ТИХУ Ірину Миколаївну,

ТКАЧА Зеновія Євгеновича,

ТКАЧ Олександру Іванівну,

ХОДОРОВСЬКОГО Михайла Васильовича,

ХОМУ Марію Володимирівну,

ХРАПАК Наталію Миколаївну,

ШЕВЧУК Галину Михайлівну,

ЩАВУРСЬКУ Наталію Борисівну