У Зарваниці одинадцять митців працюють над виставкою, про яку мріяв Митрополит Андрей Шептицький

У Марійському духовному центрі Зарваниця триває благодійна мистецька акція, яка у цьому відпустовому місці проходить уже вп’яте. 24 вересня сюди приїхали одинадцятеро митців, щоб впродовж двох тижнів зреалізувати свої творчі задуми в унікальних творах мистецтва. Працюють вони у сферах живопису, іконопису та скульптури.

Особливістю цьогорічної акції є те, що художники у своїх роботах поєднують живопис з іконописом, хоча раніше працювали окремо в одному з цих напрямків. Головною метою такого заходу є відкриття у майбутньому виставкового центру, про який мріяв Митрополит Андрей Шептицький. По завершенню акції у будівлі адміністрації буде відкрито галерею, де розмістяться усі витвори мистецтва, над якими працювали митці. За матеріалами http://zarvanytsya.org