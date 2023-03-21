Загадкова і таємнича SOWA у Тернополі

Сольний концерт співачки SOWA із живим бендом

Артистка розпочала кар’єру не так давно, проте її композиції вже можна почути на радіо та телеканалах, її дуетні пісні звучали у шоу «Вечір прем‘єр з Катериною Осадчою» та у «Сніданку з 1+1».



Перший сольний концерт відбудеться 26 березня о 19:00 в креативному кластері “Na пошті” за адресою вул. Коперника, 4. Частина зібраних коштів піде на допомогу ЗСУ.



На рахунку SOWA — ротації на топових радіо та медіапросторах, епатажний дует з артистом MELOVIN та душевна колаборація з гуртом Скрябін.

А також SOWA вже двічі заявляла себе на Нацвідборі Євробачення 2022 та 2023 років, і пройшла успішно у лонг лист конкурсу.



Під час війни співачка створила свій благодійний фонд «Ангел – Охоронець» та активно допомагає військовим, а також дітям, які постраждали від наслідків війни.

На концерті у Тернополі глядачів чекають відомі хіти та нові пісні.

Проведіть весняний вечір в романтичній та теплій атмосфері живої музики.

Тел. (096)1971193