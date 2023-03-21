Владислав Колодяжний розказав, як припинити поставки російського газу до України

Російський скраплений газ продовжує надходити до України — тепер під виглядом європейського ресурсу. За оцінками одного з лідерів українського ринку, компанії GT Group, він складає п’яту частину всього імпорту: з березня по грудень 2022 року до України надійшло близько 140 тис. тонн скрапленого газу російського виробництва. Він потрапляє до України через країни Балтії, Польщу та Болгарію/Румунію. Що ж необхідно зробити, аби припинити імпорт російського газу до України – пояснив голова GT Group Владислав Колодяжний в ефірі 24 каналу.

Попри те, що війна з Росією триває десятий рік, в Україні досі не існує чіткої заборони на імпорт російського газу. У документах, якими керується держава, йде мова лише про товар, який транспортується з території РФ. Саме тому, в першу чергу, необхідно внести зміни до законодавства і заборонити ввезення ресурсу російського походження. На думку Владислава Колодяжного, важливо також заборонити імпорт газу, що походить або транспортується з території країни-посібника РФ – Білорусі.

Скраплений газ, який сьогодні надходить до України, має статус європейського або невизначеного походження. Так відбувається тому, що документи на товар можуть бути замінені, а російський ресурс може бути змішаний з газом іншого походження. Аби у такий спосіб до України не надходив російський газ, необхідно ввести обов’язкові сертифікати, у яких імпортер має зазначати походження товару.

У випадку, якщо постачальник не може цього зробити, ресурс вважатиметься продуктом невизначеного походження. На такий газ потрібно накладати антидемпінгове загороджувальне мито, пропонує експерт.

Ці механізми не зможуть змінити ситуацію в один момент, однак критично важливо відслідковувати результати їхньої імплементації. А тому потрібно створити моніторингову комісію, що складатиметься з представників Міністерства палива та енергетики, Міністерства економіки та енергетичної митниці, які спостерігатимуть за енергетичним ринок України та процесами на ньому.

Впровадження вищезазначених заходів зможе скоротити постачання газу російського виробництва в Україну, як мінімум, на 90%, вважає Владислав Колодяжний. І зазначає: те, що гроші за імпортований російський продукт поповнюють бюджет РФ, який згодом витрачається на війну в Україні — не єдина проблема.

“Якщо не припинити цей потік, то це стане дуже серйозною загрозою для енергетичної безпеки. Потік в такому обсязі робить контроль РФ над енергетичним ринком України повним — зі сторони скрапленого газу чи нафтопродуктів. І в подальшому вони можуть використовувати цей повний контроль для створення штучного дефіциту, подальшого використання інструментів підвищення ціни”, — пояснив Владислав Колодяжний.

За словами експерта, саме це РФ робила і буде робити знову на європейському енергетичному ринку, якщо не ввести додаткові обмеження. Сьогодні тонна скрапленого газу російського походження в середньому дешевша за європейську на 200$. А найбільша різниця сягала вдвічі більшого значення. Таким чином, РФ розхитує енергонезалежність країн, зокрема України, демпінгуючи ціни на зріджений газ.

До того ж, через імпорт дешевого газу російського походження українські виробники втрачають свою конкурентоспроможність.

GT Group (“Газтрон Україна”) — лідер з постачання скрапленого газу в Україну. Компанія працює понад 15 років, торгує твердим, рідким, газоподібним паливом. GT Group входить до ТОП-10 імпортерів скрапленого нафтового газу в Україні. Під час повномасштабної війни компанія стала першою, що привезла скраплений газ з Європи.