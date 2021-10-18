4 лайфхака, позволяющие выгодно обменять деньги

Несложно найти банк или обменник, где вы сможете купить или продать валюту. Сотни финансовых учреждений готовы оказать эту услугу. Но если вы хотите провести выгодную сделку, то стоит внимательно отнестись к выбору времени и места обмена денег.

Сравнивать курс обмена валют

Если вы хотите обменять деньги по выгодному курсу, то узнайте какие условия предлагают разные финансовые учреждения. Учтите, что в обменных пунктах курс выгоднее, чем в банках.

Курсы разных обменников тоже могут отличаться, поэтому целесообразно прозвонить несколько и поинтересоваться курсом валют. Так вы сможете выбрать тот, который позволит выгодно обменять деньги.

Воспользоваться услугой фиксации курса

Некоторые финансовые организации позволяют на сайте ознакомиться с курсом валют и зафиксировать его на час. Благодаря этой услуге можно не переживать, что условия станут менее выгодными, пока вы доберетесь до обменника. Даже если курс изменится, то вам обменяют деньги по тому, который вам понравился. Возможность зафиксировать выгодный курс валют в Полтаве предоставляет компания «KIT GROUP».

Не менять деньги на вокзалах и в аэропортах

В покупке и продаже иностранной валюты чаще всего нуждаются туристы. Не удивительно, что на вокзалах и в аэропортах есть пункты обмена. Вот только совершать сделки там невыгодно.

Многие вспоминают о необходимости обменять деньги прямо перед отъездом, поэтому обращаются в ближайший пункт. Мало у кого есть время и желание ехать в центр города и искать обменник с более выгодным курсом. Поэтому, хоть в аэропортах и на вокзалах курс выше, там всегда есть клиенты. Если не хотите переплатить, то поменяйте деньги заранее в другом месте.

Не меняйте валюту с рук

Если вам предлагают поменять валюту люди, которые нелегально этим занимаются, то стоит отказаться. Даже если курс выгоднее, чем в обменнике, вас могут обсчитать или дать фальшивые купюры. А поскольку сделка нелегальная, то обращение в правоохранительные органы не решит проблему.

Перед осуществлением обмена валют сравните курс в разных финансовых учреждениях, чтобы найти наиболее выгодный. Обменники на вокзалах и в аэропортах практически всегда предлагают невыгодные условия. Совершать сделку с нелегальными скупщиками валют опасно, поскольку есть риск стать жертвой мошенничества. Если хотите выгодно и безопасно обменять деньги, то на сайте https://obmenka.poltava.ua/ узнаете как это сделать.