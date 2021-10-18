Питання власної нерухомості для багатьох стоїть гостро. Та одного дня приходить розуміння, що настав час купувати квартиру. Вторинний ринок має свої переваги та недоліки, але новобудова притягує тим, що створена за допомогою новітніх технологій та спланована відповідно сучасних вимог. Перш ніж вирушати на пошуки житла, варто відповісти на питання – що потрібно знати при купівлі квартири в новобудові?

Переваги первинного житла

Деякі люди впевнені, що житло в новобудові – недоступне пересічним громадянам, та це не правда. Якщо виникло бажання придбати квартиру у забудовника, то його можливо втілити в різний спосіб – інвестування, кредитування чи знайти роботу з високою зарплатою. Варіантів насправді безліч. До того ж житло в новобудовах має багато переваг, наприклад:

Зручне планування – нові стандарти щодо побудови житла втілюються в сучасних проектах. Квартири зручні для проживання не тільки молодих, але людей різного віку. Під час проектування враховуються всі нюанси.

Облаштована територія навколо – зазвичай, забудовники не тільки зводять будинки, але й облаштовують навколишню територію, створюючи дитячі майданчики, доріжки, зони відпочинку, занять спортом. Наприклад, якщо вибирати житло в новобудовах Львова (https://nerukhomi.ua/ukr/novostrojki-lviv/), то прилеглі території облаштовані згідно проектів, відображають певний стиль.

Готове до експлуатації помешкання – більшість доброчесних забудовників здають в експлуатацію повністю готове житло. Там вже зроблений ремонт, підключені комунікації, функціонуюча система опалення.

Завжди приємно отримати житло в районі, де присутні всі зручності, багато можливостей для дітей та людей старшого покоління, тиша, спокій, розмірене життя.

Як правильно вибрати квартиру в новобудові?

Перед тим, як купити квартиру у забудовника, її необхідно вибрати. Варто з самого початку поцікавитись репутацією тієї компанії, що продає житло, почитати відгуки клієнтів, переглянути офіційну сторінку в інтернеті. Далі враховувати такі критерії:

Габарити. В новобудовах можливо знайти будь-який варіант – від квартир-студій, до досить містких апартаментів. Залежить від того, на яку кількість людей має розраховуватись житло.

Якість матеріалів. Вже, коли стало зрозуміло, якого розміру квартира, варто спостерігати, або вже оцінити готовий варіант на те, якої якості використовувались матеріали.

Місце зведення будинку. Відомо, що для багатоквартирних будинків потрібен стабільний грунт, відсутність близької води, зсувів, болотистої місцевості, об’єктів, що негативно впливають на навколишнє середовище.

Якщо квартири готові до експлуатації, то можна оформити договори купівлі-продажу, повністю оплатити чи взяти кредит. Практикується також інвестування в майбутнє житло, коли воно тільки будується. В такому разі, всі питання потрібно вияснити у забудовника на старті відносин.

Вибирати квартиру потрібно відносно власних уподобань, очікувань і бюджету. Боятись купувати житло в новобудові не варто, навпаки, існує можливість придбати ідеальне помешкання.