Знайомтесь – ортопед-травматолог Олександр Степанов
Давайте знайомитись.
Я Олександр Степанов, ортопед-травматолог. Вже 21 рік лікую хвороби опорно-рухового апарату, допомагаю людям повернути якість життя, відновитись після травм, а інколи – буквально знову стати на ноги.
Чому ви обрали цю професію?
Мені подобається працювати й одразу бачити результат своєї роботи.
Ким мріяли стати в дитинстві? Якщо мрія не збулася, шкодуєте про це?
В дитинстві я мріяв стати пілотом спортивного автомобіля.
Зараз я про це не шкодую, тому що маю змогу реалізувати свою мрію, катаючись на квадроциклах.
На які труднощі натрапляєте в роботі?
Найбільшою проблемою є нехтування пацієнтами так званих «червоних прапорців» хвороб, про появу яких їм сигналізують суглоби. Цей фактор ускладнює лікування та шлях до одужання. Не слід чекати, коли біль у суглобах мине самостійно, лише своєчасне звернення до лікарів дає змогу вилікувати хворобу на ранніх стадіях, або й запобігти їй.
Чи є у вашій роботі місце творчості?
З давніх-давен митці свого часу відтворювали ідеальне та здорове людське тіло на картинах та скульптурах. Саме ортопедія дозволяє втілити знання біомеханіки, математики та анатомії для втілення творчості в життя.
З яким найбільш міфічними переконаннями в пацієнтів стикались?
Що GOOGLE може вилікувати проблеми опорно-рухового апарату. Ні.
Тож, досить читати про свою проблему в інтернеті, зверніться до лікаря. Сучасні методи дозволяють вилікувати навіть серйозні захворювання швидко та ефективно
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