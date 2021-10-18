Знайомтесь – ортопед-травматолог Олександр Степанов

Давайте знайомитись.

Я Олександр Степанов, ортопед-травматолог. Вже 21 рік лікую хвороби опорно-рухового апарату, допомагаю людям повернути якість життя, відновитись після травм, а інколи – буквально знову стати на ноги.

Чому ви обрали цю професію?

Мені подобається працювати й одразу бачити результат своєї роботи.

Ким мріяли стати в дитинстві? Якщо мрія не збулася, шкодуєте про це?

В дитинстві я мріяв стати пілотом спортивного автомобіля.

Зараз я про це не шкодую, тому що маю змогу реалізувати свою мрію, катаючись на квадроциклах.

На які труднощі натрапляєте в роботі?

Найбільшою проблемою є нехтування пацієнтами так званих «червоних прапорців» хвороб, про появу яких їм сигналізують суглоби. Цей фактор ускладнює лікування та шлях до одужання. Не слід чекати, коли біль у суглобах мине самостійно, лише своєчасне звернення до лікарів дає змогу вилікувати хворобу на ранніх стадіях, або й запобігти їй.

Чи є у вашій роботі місце творчості?

З давніх-давен митці свого часу відтворювали ідеальне та здорове людське тіло на картинах та скульптурах. Саме ортопедія дозволяє втілити знання біомеханіки, математики та анатомії для втілення творчості в життя.

З яким найбільш міфічними переконаннями в пацієнтів стикались?

Що GOOGLE може вилікувати проблеми опорно-рухового апарату. Ні.

Тож, досить читати про свою проблему в інтернеті, зверніться до лікаря. Сучасні методи дозволяють вилікувати навіть серйозні захворювання швидко та ефективно

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