Офіційно: 10 жовтня підтверджено 306 випадків зараження вірусом COVID-19, три смерті та видужало 100 осіб

Станом на 10 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 15585 випадках діагноз лабораторно підтверджений (14432 випадки – дорослі, 1153 випадки – діти), з них 197 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 10813 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4391 (2750 одужало, 45 летальних, 1596 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 762 (618 одужало, 8 летальних, 136 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 708 (326 одужало, 7 летальних, 375 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 763 (557 одужало, 16 летальних, 190 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 687 (587 одужало, 9 летальних , 91 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 684 (465 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 203 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 798 (519 одужало, 8 летальних, 271 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 390 (299 одужало, 1 летальний, 90 продовжують хворіти);

– Козівський район – 468 (308 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1010 (784 одужало, 16 летальних, 210 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 423 (333 одужало, 2 летальних, 88 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 608 (528 одужало, 10 летальних, 70 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 398 (267 одужало, 4 летальних, 127 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 151 (95 одужало, 3 летальних, 53 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 579 (372 одужало, 10 летальних, 197 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1240 (837 одужало, 11 летальних, 392 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1035 (825 одужало, 12 летальних, 198 продовжують хворіти);

– Шумський район – 490 (343 одужало, 14 летальних, 133 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 100 осіб;

проведено 758 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 306 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 3 летальних випадки: жінка 47 р. смт Підволочиськ, жінка 79 р. м. Тернопіль, чоловік 51 р. смт Козова.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (46 осіб)

Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Шибалин – 2

• с. Мечищів – 1

Борщівський район (56 осіб):

• м. Борщів – 20

• смт Мельниця-Подільська – 1

• смт Скала-Подільська – 7

• с. Вовківці – 1

• с. Іванків – 2

• с. Гуштин – 1

• с. Мушкатівка – 3

• с. Стрілківці – 5

• с. Верхняківці – 1

• с. Грошова – 1

• с. Королівка – 5

• с. Ланівці – 1

• с. Озеряни – 1

• с. Бабинці – 1

• с. Лосяч – 1

• с. Цигани – 1

• с. Більче-Золоте – 1

• с. Іване-Пусте – 1

• с. Глибочок – 2

Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 1

• смт Золотий Потік – 1

Гусятинський район (11 осіб):

• смт Гусятин – 4

• м. Копичинці – 4

• с. Вікно – 1

• с. Сидорів – 1

• с. Целіїв – 1

Заліщицький район (16 осіб):

• м. Заліщики – 3

• смт Товсте – 1

• с. Новосілка – 2

• с. Дорогичівка – 1

• с. Бересток – 1

• с. Винятинці – 1

• с. Кошилівці – 2

• с. Зелений Гай – 1

• с. Добрівляни – 1

• с. Ворвулинці – 1

• с. Блищанка – 1

• с. Солоне – 1

Збаразький район (28 осіб):

• м. Збараж – 12

• смт Вишнівець – 2

• с. Дзвиняча – 1

• с. Великі Вікнини – 1

• с. Заруддя – 2

• с. Мала Березовиця – 1

• с. Базаринці – 2

• с. Доброводи – 1

• с. Зарубинці – 1

• с. Залужжя – 2

• с. Стриївка – 1

• с. Романове Село – 1

• с. Максимівка – 1

Зборівський район (1 особа):

• с. Осташівці – 1

Козівський район (21 особа):

• смт Козова – 1

• с. Конюхи – 7

• смт Козлів – 4

• с. Покропивна – 2

• с. Ценів – 1

• с. Вівся – 1

• с. Дмухівці – 2

• с. Слобідка – 1

• с. Медова – 1

• с. Августівка – 1

Кременецький район (25 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 11

• с. Старий Олексинець – 4

• с. Новий Олексинець – 4

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Білокриниця – 1

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (15 осіб):

• м. Монастириська – 13

• с. Дубенка – 1

• с. Криниця – 1

Підволочиський район (7 осіб):

• смт Підволочиськ – 1

• м. Скалат – 1

• с. Кам’янки – 1

• с. Скорики – 1

• с. Токи – 2

• с. Качанівка – 1

Підгаєцький район (13 осіб):

• м. Підгайці – 5

• с. Вербів – 3

• с. Старе Місто – 1

• с. Сільце – 1

• с. Галич – 2

• с. Гологоча – 1

Теребовлянський район (10 осіб):

• м. Теребовля – 3

• смт Микулинці – 1

• с. Гумниська – 2

• с. Лошнів – 1

• с. Кровинка – 2

• с. Варваринці – 1

Тернопільський район (16 осіб):

• с. Дичків – 1

• с. Красівка – 1

• с. Йосипівка – 1

• с. Настасів – 2

• с. Петриків – 2

• смт Великі Бірки – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Миролюбівка – 1

• с. Байківці – 2

• с. Гаї-Гречинські – 1

• с. Домаморич – 1

• с. Шляхтинці – 1

Чортківський район (27 осіб):

• м. Чортків – 16

• с. Великі Чорнокінці – 1

• с. Давидківці – 1

• с. Улашківці – 4

• с. Горішня Вигнанка – 1

• с. Заболотівка – 2

• с. Косів – 1

• с. Капустинці – 1

Шумський район (6 осіб): • м. Шумськ – 3 • с. Бриків – 1 • с. Мирове – 1 • с. Боложівка – 1