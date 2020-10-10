Офіційно: 10 жовтня підтверджено 306 випадків зараження вірусом COVID-19, три смерті та видужало 100 осіб
Станом на 10 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 15585 випадках діагноз лабораторно підтверджений (14432 випадки – дорослі, 1153 випадки – діти), з них 197 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 10813 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4391 (2750 одужало, 45 летальних, 1596 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 762 (618 одужало, 8 летальних, 136 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 708 (326 одужало, 7 летальних, 375 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 763 (557 одужало, 16 летальних, 190 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 687 (587 одужало, 9 летальних , 91 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 684 (465 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 203 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 798 (519 одужало, 8 летальних, 271 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 390 (299 одужало, 1 летальний, 90 продовжують хворіти);
– Козівський район – 468 (308 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1010 (784 одужало, 16 летальних, 210 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 423 (333 одужало, 2 летальних, 88 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 608 (528 одужало, 10 летальних, 70 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 398 (267 одужало, 4 летальних, 127 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 151 (95 одужало, 3 летальних, 53 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 579 (372 одужало, 10 летальних, 197 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1240 (837 одужало, 11 летальних, 392 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1035 (825 одужало, 12 летальних, 198 продовжують хворіти);
– Шумський район – 490 (343 одужало, 14 летальних, 133 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 100 осіб;
проведено 758 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 306 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 3 летальних випадки: жінка 47 р. смт Підволочиськ, жінка 79 р. м. Тернопіль, чоловік 51 р. смт Козова.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (46 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Шибалин – 2
• с. Мечищів – 1
Борщівський район (56 осіб):
• м. Борщів – 20
• смт Мельниця-Подільська – 1
• смт Скала-Подільська – 7
• с. Вовківці – 1
• с. Іванків – 2
• с. Гуштин – 1
• с. Мушкатівка – 3
• с. Стрілківці – 5
• с. Верхняківці – 1
• с. Грошова – 1
• с. Королівка – 5
• с. Ланівці – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Бабинці – 1
• с. Лосяч – 1
• с. Цигани – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Глибочок – 2
Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 4
• м. Копичинці – 4
• с. Вікно – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Целіїв – 1
Заліщицький район (16 осіб):
• м. Заліщики – 3
• смт Товсте – 1
• с. Новосілка – 2
• с. Дорогичівка – 1
• с. Бересток – 1
• с. Винятинці – 1
• с. Кошилівці – 2
• с. Зелений Гай – 1
• с. Добрівляни – 1
• с. Ворвулинці – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Солоне – 1
Збаразький район (28 осіб):
• м. Збараж – 12
• смт Вишнівець – 2
• с. Дзвиняча – 1
• с. Великі Вікнини – 1
• с. Заруддя – 2
• с. Мала Березовиця – 1
• с. Базаринці – 2
• с. Доброводи – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Залужжя – 2
• с. Стриївка – 1
• с. Романове Село – 1
• с. Максимівка – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Осташівці – 1
Козівський район (21 особа):
• смт Козова – 1
• с. Конюхи – 7
• смт Козлів – 4
• с. Покропивна – 2
• с. Ценів – 1
• с. Вівся – 1
• с. Дмухівці – 2
• с. Слобідка – 1
• с. Медова – 1
• с. Августівка – 1
Кременецький район (25 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 11
• с. Старий Олексинець – 4
• с. Новий Олексинець – 4
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Білокриниця – 1
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (15 осіб):
• м. Монастириська – 13
• с. Дубенка – 1
• с. Криниця – 1
Підволочиський район (7 осіб):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Скорики – 1
• с. Токи – 2
• с. Качанівка – 1
Підгаєцький район (13 осіб):
• м. Підгайці – 5
• с. Вербів – 3
• с. Старе Місто – 1
• с. Сільце – 1
• с. Галич – 2
• с. Гологоча – 1
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 3
• смт Микулинці – 1
• с. Гумниська – 2
• с. Лошнів – 1
• с. Кровинка – 2
• с. Варваринці – 1
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Дичків – 1
• с. Красівка – 1
• с. Йосипівка – 1
• с. Настасів – 2
• с. Петриків – 2
• смт Великі Бірки – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Миролюбівка – 1
• с. Байківці – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Шляхтинці – 1
️Чортківський район (27 осіб):
• м. Чортків – 16
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Улашківці – 4
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Заболотівка – 2
• с. Косів – 1
• с. Капустинці – 1
Шумський район (6 осіб):
• м. Шумськ – 3
• с. Бриків – 1
• с. Мирове – 1
• с. Боложівка – 1