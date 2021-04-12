12:57 | 12.04.2021
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Бізнес-Погляд 

6 стильных образов для пасмурной погоды

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Пасмурная погода не повод выглядеть мрачно, облачаясь в дождевики и бесформенные куртки с капюшоном. Даже на случай дождя в копилке модницы есть стильный наряд. 

Как сочетать одежду, чтобы выглядеть привлекательно и не промокнуть до нитки, подсказали эксперты украинского бренда одежды Time of Style. Перед вами 7 готовых луков. 

Джинсы-клеш и шляпа-ковш

Так сейчас выглядят типичные представительницы поколения Z, которые любят сочетать все модные тенденции в одном образе. Джинсы-клеш и шляпа а-ля панама из кожзама — два актуальных предмета одежды в 2021 году. Идеальное сочетание для ненастной погоды. 

Головной убор защитит от внезапного дождя, а в джинсах будет тепло, если ноги обувь в ботинки, конечно. В общем, для межсезонья эксперты рекомендуют купить джинсы женские из плотного денима.  

Джинсовка оверсайз и леггинсы

Эта стильная комбинация вещей проверена временем. Выбирайте куртку свободного кроя, поскольку джинсовая ткань сама по себе не греет и поддевайте под нее теплый свитшот. 

Лосины тоже не должны быть слишком тонкими, йога-леггинсы не подойдут. Джинса хорошо сочетается с черным, поэтому черные трикотажные леггинсы будут в самый раз. Плюс зонт на случай дождя. 

Тренч и резиновые сапоги

Щеголять по лужам после ливня и выглядеть стильно можно, если под резиновые сапоги надеть тренч. Выглядит образ непривычно, но зато, как говорится, ножки в тепле и сухие. 

Кстати, преимущество современных резиновых сапог в том, что они подходят под любой наряд. Есть даже модели, которые визуально выглядят как обычные сапоги или ботинки. 

Кроп-пуховик и джоггеры 

Сейчас мода на все короткое, в том числе и куртки с капюшоном. Кроп-пуховик довольно теплый, но не закрывает поясницу. Поэтому дизайнеры советуют утеплить нижнюю часть корпуса. 

Хорошо сочетается куртка-дутик с джоггерами — это зауженные спортивные штаны женские на завязках с широкими манжетами на щиколотке. Можно даже выбрать утепленную модель на флисе. На ноги по классике обувают в белые кроссовки.  

Платье с длинным рукавом и оксфорды

Предположим, на дворе похолодало, но куртку надевать не хочется. Выбирайте платье-миди из плотной ткани с длинным рукавом. 

Если подчеркнуть талию поясом, на ноги можно смело надевать массивные туфли-оксфорды. Элегантность образа при этом сохранится. 

Если холодно, дополнительно наденьте гольфы и накиньте поверх платья жакет.

Лаковый плащ и сапоги

Шикарная альтернатива пластиковому дождевику лаковый плащ, он тоже на 100% водонепроницаемый. И при этом вы сохраните свой стиль и элегантный образ даже в непогоду. 

Такие плащи принято носить с высокими сапогами на шпильке. Под этот сдержанный образ необходим однотонный зонт-трость.

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