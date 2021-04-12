Українських священників вакцинуватимуть як соціальних працівників

Оперативний штаб МОЗ України з вакцинокерованих інфекцій “прирівняв” священнослужителів до соціальних працівників. Тепер вони можуть отримати щеплення проти коронавірусу на 2-му етапі вакцинації, згідно державної карти.

– Цей крок є необхідним, адже священники тісно контактують з людьми, які належать до групи ризику,- прокоментував голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Щоб записатися на щеплення, духівникам потрібно звернутися до свого керівництва та повідомити про бажання вакцинуватися. В свою чергу керівництво передасть списки координаторам вакцинація у регіонах, після чого буде повідомлено час та місце щеплення.