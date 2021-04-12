13:01 | 12.04.2021
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Новини Тернополя 

Від коронавірусу помер ще один суддя Тернопільського міськрайонного суду

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Екс-суддя Тернопільського міськрайонного та апеляційного суду Олександр Юрійович Іващенко помер у лікарні від ускладнень COVID-19. 
 
Олександр Юрійович захворів близько місяця тому, але оскільки не ставився халатно до свого здоров’я, то сам повідомив лікарів про виявлений коронавірус. 
 
Симптомів не було, здавалося, що обійдеться легкою формою і зовсім скоро повернеться до роботи. Але з кожним днем Олександру Іващенку ставало гірше, а згодом його підключили до апарату ШВЛ, бо почалися проблеми з диханням.
 
На жаль, міцний організм не переборов підступну хворобу. Олександр Іващенко залишиться у пам’яті своїх колег та друзів як відповідальний, чесний справедливий суддя та добропорядний чоловік.
 
Без дорогої і рідної людини залишилися дружина і діти Олександра Юрійовича, пише Номер Один. 

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