Радиочастотный лифтинг: яркая мечта косметолога

21 вариант моделей, моно и полифункциональные приборы, классические и инновационные косметологические методики, лицо и тело, для себя и для салона – благодаря своей высокой результативности современный rf-аппарат становится одной из любимейших косметологических процедур современности.

Быстро и надежно: плюсы процедуры

Протокол проведения – один из самых простых. Это тот случай, когда фраза «проще не бывает» полностью соответствует предмету обсуждения. Вся процедура занимает 20-30 минут, включая боковые поверхности шеи. Rf аппарат нуждается лишь в токопроводящем средстве – даже косметологические маски после него необязательны. Индивидуальным образом специалист может закончить сеанс радиочастотного лифтинга гелевой маской или даже альгинатной, но это необязательно, а в некоторых случаях и нежелательно.

Умыть, провести диагностику состояния кожных покровов, нанести контактное средство – и приступать к проведению процедуры. Предполагается, что противопоказания были определены заранее – на этапе, когда косметолог обсуждал с клиентом целесообразность применения той или иной методики. Гель или крем в качестве контактной среды и непосредственно rf-аппарат – по количеству используемых во время и после процедуры косметических продуктов этот метод один из самых минималистических. А значит, себестоимость косметологического сеанса приближается к минимальным параметрам.

Современные устройства для проведения радиочастотного лифтинга по своим техническим параметрам вполне надежны. Главное для косметолога – это полностью соблюдать протокол, а для клиента – придерживаться постпроцедурных рекомендаций своего мастера: соблюдать питьевой режим, пользоваться солнцезащитными кремами, не применять отшелушивающие и активные средства, полностью исключить алкоголь на парочку дней и так далее.

Насадки rf-аппарата: лицо и тело

По сути, любая манипула может применяться на любом участке тела человека. Вопрос лишь в размерах и удобстве ее формы. V-образные, в форме маленького утюжка, круглые с выступающими электродами – биполярные, триполярные и мультиполярные, с вращающимися электродами и неподвижными – и тут лучше подержать рукоятку в руке, попробовать поработать, а еще лучше – заказать в компании тест-драйв rf-аппарата.

Современные производители таких устройств предлагают разнообразные модели оборудования. Некоторые из них представляют собой полифункциональные комбайны для работы по лицу, другие – полифункциональные приборы для работы по телу, третьи – маленькие и компактные моноприборы, которые удобны и для салона красоты, и для домашнего пользования. Еще одно интересное решение – наличие в комбинированном rf-аппарате специальных манипул маленького диаметра для обработки зоны лица в технике для тела.

Иными словами – методика настолько эффективная, что даже сугубо «телесные» приборы имеют как опцию насадки меньшего размера для лица, и даже – отдельно для глаз. Комбайн с такими опциями – оптимальный вариант для кабинета косметолога. Особенно в тех случаях, когда специалист активно практикует безопасные, физиологические и эффективные аппаратные методики, и уже имеет в своем арсенале устройства со многими классическими методиками. Такая модель rf-аппарата органично впишется в общий ассортимент техники и позволит существенно увеличить разнообразие предоставляемых услуг без лишних финансовых трат.

Радиочастотный лифтинг: какой прибор лучше

Цель применения – это первый вопрос, ответ на который поможет сделать корректный выбор. Если салон уже достаточно упакован разнообразными техническими устройствами и у мастера под рукой микротоки, вакуум, лед-лампа, фонофорез и т.д., имеет смысл рассматривать rf-аппарат с инновационными методами, в которых температурный лифтинг соседствует с модными и востребованными методиками.

Если салон расширяет сферу услуг и предлагает работу по телу – коррекцию фигуры, моделирование контуров, борьбу с целлюлитом и апельсиновой корочкой, ручные и аппаратные дренажные методы, тогда стоит обратить внимание на приборы с дополнительными серьезными методами – ультразвуковой кавитацией, к примеру, или сочетанными манипулами. Такой rf-аппарат позволит предлагать комплексные программы усиленной эффективности, требующих меньшее количество процедур для достижения стойкого выраженного результата.

Компания «Бьюти Сервис Украина» в своем ассортименте имеет 6 компактных приборов rf-аппарата как монофункции и 15 полифункциональных комбайнов. Среди других опций – вакуум в сочетании с радиочастотным лифтингом, ультразвуковая кавитация, микротоковая терапия, холодовое воздействие и другие. Некоторые модели имеют 4 вида манипул – и косметолог сам выбирает, какая из них оптимально подходит в каждом индивидуальном случае. Rf-аппарат компании «Бьюти Сервис Украина» – это безопасная и высокоэффективная техника, дающая уверенность, радующая косметологов и клиентов!