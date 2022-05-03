7 самых дорогих моделей кроссовок за всю историю
На рыночную цену спортивной обуви влияет множество факторов: от использованных материалов до количества произведённых пар. Качественные мужские и женские кроссовки, как правило, можно купить в пределах 150-300$. Но в истории есть кроссовки, которые точно придутся не по карману среднестатистическому покупателю. С ними связано много историй: от неоценимого вклада в развитие отрасли до коллаборации с мировыми звёздами.
ТОП-7 самых дорогих пар кроссовок в мировой истории
Сегодня спортивная обувь является таким же активом как недвижимость. Ранее они были исключительно атрибутом профессиональных достижений, а теперь дают возможность проявить себя. Итак, вот семёрка самых дорогостоящих пар кроссовок за все время:
- Solid Gold OVO x Air Jordan. Модель принадлежит известному реперу Drake. Кроссовки изготовлены из настоящего золота, а их вес составляет около 45 килограмм. Над внешним видом работал Мэтью Сенна, известный американский художник. Кроссовки оцениваются в 2 млн. долл.
- Kanye West х Nike Air Yeezy Grammy Prototype. Впервые в этих кроссовках Канье Уэст появился в 2008 году на церемонии награждения «Грэмми». В массовую продажу они так и не поступили, но стали объектом желания многих фанатов артиста. В 2022 году их оценили в рекордную сумму — 1.8 млн. долл.
- Nike Air Jordan 1. Речь идёт о модели с автографом самого Майкла Джордана, которую выпустили в 1985 году. В 2022 году её выставили на продажу на eBay. Интересно, что за 1 млн. долл, а именно столько стоят кроссовки с подписью баскетболиста, можно купить Bugatti Veyron.
- В 560 тыс. долл оценивают модель Air Jordan 1, с которой началась знаменитая коллекция. Кроссовки, которые носил Майкл Джордан, выкупили с аукциона в день, когда вышла заключительная серия «Последнего танца».
- Moon Shoe. Пару кроссовок, которая ознаменовала собственное производство Nike, в 2012 году продали за 437 тыс. долл. Выпустили её в далеком 1972 году. Всего коллекция насчитывает 12 пар.
- Nike Mag «Назад в Будущее». Идентичную пару кроссовок с функцией самошнуровки носил в культовом фильме Марти МакФлай. В 2016 году компания выпустила коллекцию, которая насчитывает всего 86 пар. Стоимость одной — около 41 тыс. долл.
- Eminem x Carhartt x Air Jordan 4. Тройную коллаборацию, во время которой выпустили всего 10 пар, оценили в 30 тыс. долл.
Что ещё ценного можно приобрести
В рейтинг самой дорогой спортивной обуви также входят разные поколения кроссовок Air Jordan, модель с рисунком Фредди Крюгера, результат коллаборации с Трэвисом Скоттом.