7 самых дорогих моделей кроссовок за всю историю

На рыночную цену спортивной обуви влияет множество факторов: от использованных материалов до количества произведённых пар. Качественные мужские и женские кроссовки, как правило, можно купить в пределах 150-300$. Но в истории есть кроссовки, которые точно придутся не по карману среднестатистическому покупателю. С ними связано много историй: от неоценимого вклада в развитие отрасли до коллаборации с мировыми звёздами.

ТОП-7 самых дорогих пар кроссовок в мировой истории

Сегодня спортивная обувь является таким же активом как недвижимость. Ранее они были исключительно атрибутом профессиональных достижений, а теперь дают возможность проявить себя. Итак, вот семёрка самых дорогостоящих пар кроссовок за все время:

Solid Gold OVO x Air Jordan . Модель принадлежит известному реперу Drake. Кроссовки изготовлены из настоящего золота, а их вес составляет около 45 килограмм. Над внешним видом работал Мэтью Сенна, известный американский художник. Кроссовки оцениваются в 2 млн. долл. Kanye West х Nike Air Yeezy Grammy Prototype . Впервые в этих кроссовках Канье Уэст появился в 2008 году на церемонии награждения «‎Грэмми»‎. В массовую продажу они так и не поступили, но стали объектом желания многих фанатов артиста. В 2022 году их оценили в рекордную сумму — 1.8 млн. долл. Nike Air Jordan 1 . Речь идёт о модели с автографом самого Майкла Джордана, которую выпустили в 1985 году. В 2022 году её выставили на продажу на eBay. Интересно, что за 1 млн. долл, а именно столько стоят кроссовки с подписью баскетболиста, можно купить Bugatti Veyron. В 560 тыс. долл оценивают модель Air Jordan 1 , с которой началась знаменитая коллекция. Кроссовки, которые носил Майкл Джордан, выкупили с аукциона в день, когда вышла заключительная серия «Последнего танца». Moon Shoe . Пару кроссовок, которая ознаменовала собственное производство Nike, в 2012 году продали за 437 тыс. долл. Выпустили её в далеком 1972 году. Всего коллекция насчитывает 12 пар. Nike Mag «Назад в Будущее» . Идентичную пару кроссовок с функцией самошнуровки носил в культовом фильме Марти МакФлай. В 2016 году компания выпустила коллекцию, которая насчитывает всего 86 пар. Стоимость одной — около 41 тыс. долл. Eminem x Carhartt x Air Jordan 4 . Тройную коллаборацию, во время которой выпустили всего 10 пар, оценили в 30 тыс. долл.

Что ещё ценного можно приобрести

В рейтинг самой дорогой спортивной обуви также входят разные поколения кроссовок Air Jordan, модель с рисунком Фредди Крюгера, результат коллаборации с Трэвисом Скоттом.