На Тернопільщині судитимуть шахраїв за привласнення землі вартістю мільйон гривень

За підробленими документами заволоділи чужою землею вартістю понад 1 млн грн – судитимуть 4 шахраїв. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб, які, використовуючи підроблені документи, оформили право власності на земельні ділянки на підставних осіб та заволоділи землею вартістю понад 1 млн грн (ч. 4 ст. 190 КК України).

За версією слідства, у березні 2019 року 4 шахраїв отримали доступ до інформації щодо наявності на території Вінницького району Вінницької області земельних ділянок, державні акти на які не були внесені до реєстрів і вирішили заволодіти ними. Використавши підроблені документи, зловмисники оформили право власності на 2 земельні ділянки на підставних осіб, надаючи державним реєстраторам копії нібито втрачених державних актів на право власності на них. Згодом шахраї реалізувати чужі земельні ділянки третім особам на суму понад 1 млн грн та були викриті правоохоронцями.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

На майно обвинувачених накладено арешт на понад 700 тис грн.