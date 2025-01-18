Американський турнікет CAT Gen 7: порятунок на полі бою

Сильна кровотеча – одна з головних причин загибелі на полі бою. Боєць, який отримав тяжке поранення, може загинути від втрати крові лише за 3 хвилини. Саме тому своєчасна зупинка кровотечі є одним із ключових факторів виживання. І одним із найефективніших засобів для цього є турнікет.

На сайті інтернет-магазину медичних товарів для першої допомоги RHYTHM представлений американський турнікет CAT Gen 7 – останнє покоління легендарного кровоспинного джгута, який врятував тисячі життів. Його історія почалася ще під час війни в Афганістані, коли американські військові зіткнулися з проблемою масової загибелі від кровотеч. В результаті багаторічних досліджень та випробувань було створено турнікет CAT, який швидко став стандартом для військових та рятувальних служб по всьому світу.

Що робить CAT Gen 7 таким ефективним:

швидко зупиняє артеріальні та венозні кровотечі кінцівок;

впоратися з ним може навіть людина без медичної підготовки;

дозволяє надавати самодопомогу лише однією рукою;

посилена конструкція та якісні матеріали гарантують надійну фіксацію та запобігають ослабленню;

легко поміщається до аптечки.

Сьоме покоління турнікету CAT відрізняється ще більшою надійністю та зручністю використання, ніж попередні моделі, що поставляються військам США та НАТО з 2005 року. Поліпшені фіксуючі елементи, посилений компресор та оптимізована пряжка зробили його ідеальним.

CAT Gen 7 турнікет купити можна за ціною близько 1400 грн, і для такого надійного спорядження для надання першої допомоги це не висока ціна.