Війна забрала життя молодого воїна – 22-річного Дмитра Устінова з Тернопільщини

Війна забрала життя молодого воїна. Обороняючи волю, cвободу тa нeзaлeжнicть Укрaїни нa фронтi зaгинув уродженець села Перепельники Зборівського району – Дмитро Устінов . Йому було лише 22 роки. Про це пише у Facebook Галина Павлів.

Не стерти нам біль гіркими сльозами! Такий молодий, красивий, щирий юнак з доброю душею поповнив небесне військо правди, справедливості і волі.

Дмитро віддав своє життя, захищаючи нашу Батьківщину.

Боляче… Бракує слів, пекучий біль, гіркий смуток огортає серце…

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати найдорожчої людини.

У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна.

Честь і слава вірному сину України! Вічна та світла пам’ять Герою України!