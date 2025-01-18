22:31 | 18.01.2025
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Війна забрала життя молодого воїна – 22-річного Дмитра Устінова з Тернопільщини

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Війна забрала життя молодого воїна. Обороняючи волю, cвободу тa нeзaлeжнicть Укрaїни нa фронтi зaгинув уродженець села Перепельники Зборівського району –  Дмитро Устінов . Йому було лише 22 роки.

Про це пише у Facebook Галина Павлів.

Не стерти нам біль гіркими сльозами! Такий молодий, красивий, щирий юнак з доброю душею поповнив небесне військо правди, справедливості і волі.
Дмитро віддав своє життя, захищаючи нашу Батьківщину.
Боляче… Бракує слів, пекучий біль, гіркий смуток огортає серце…
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати найдорожчої людини. 🙏
У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна.

Честь і слава вірному сину України! 🇺🇦🇺🇦

Вічна та світла пам’ять Герою України!🕯️

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