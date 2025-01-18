Війна забрала життя молодого воїна – 22-річного Дмитра Устінова з Тернопільщини
Війна забрала життя молодого воїна. Обороняючи волю, cвободу тa нeзaлeжнicть Укрaїни нa фронтi зaгинув уродженець села Перепельники Зборівського району – Дмитро Устінов . Йому було лише 22 роки.
Про це пише у Facebook Галина Павлів.
Не стерти нам біль гіркими сльозами! Такий молодий, красивий, щирий юнак з доброю душею поповнив небесне військо правди, справедливості і волі.
Дмитро віддав своє життя, захищаючи нашу Батьківщину.
Боляче… Бракує слів, пекучий біль, гіркий смуток огортає серце…
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати найдорожчої людини.
У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна.
Честь і слава вірному сину України!
Вічна та світла пам’ять Герою України!