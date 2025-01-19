У США перестав працювати TikTok

Застосунок TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах 18 січня ввечері — менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності. Він також більше недоступний в магазинах App Store і Google Play.

Про це пишуть CNN та Associated Press .

Відтепер американські користувачі в застосунку бачать повідомлення від компанії: «У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok».

Водночас компанія припустила, що невдовзі відновить роботу: «Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що він працюватиме з нами над рішенням для відновлення TikTok, коли він обійме посаду».

Через блокування одного з найпопулярніших у світі застосунків доступ до нього втратили 170 мільйонів американців.

Більше про заборону

Китайський технологічний гігант ByteDance запустив TikTok на базі популярного застосунку для караоке Musical.ly, який придбав у 2017 році. Відтоді застосунок перебував під пильною увагою чиновників національної безпеки у Вашингтоні, які побоювалися можливого впливу китайського уряду.

Застосунок TikTok різко набрав популярність серед американців, ним користуються 170 мільйонів жителів США, а це приблизно половина країни.

Законодавці та адміністрація Байдена стверджували: поки TikTok належить китайській компанії, він підпорядкований диктату авторитарного режиму Китаю.

У Конгресі США ухвалили законопроєкт , який має на меті змусити компанію ByteDance продати TikTok некитайським власникам протягом шести місяців. А якщо продаж не відбудеться — застосунок заборонять у країні.

17 січня Верховний суд США підтримав закон, який забороняє TikTok у Сполучених Штатах із 19 січня 2025 року.

Sky news писало , що президент США Джо Байден не запроваджуватиме заходів блокування мережі TikTok у країні. Рішення про це в адміністрації Байдена вирішили передати майбутній команді Дональда Трампа.

Трамп і TikTok

Під час першої каденції Трамп намагався заборонити TikTok у США. Тоді цю спробу заблокували в судах. У березні 2024 року Трамп заявив, що платформа становить загрозу національній безпеці, однак зазначав, що її заборона зашкодить деяким молодим людям і лише посилить компанію Meta, якій належать Facebook та Instagram.

Уже в червні 2024 року, посеред передвиборчої кампанії, Трамп створив власний акаунт у TikTok. А після перемоги на виборах провів зустріч із генеральним директором платформи TikTok Шоу Чу — той сподівається, що зможе домовитися про те, аби роботу цього застосунку не забороняли у країні.

А нещодавно він заявив, що, ймовірно, надасть соціальній мережі TikTok 90-денне відтермінування від заборони в США після того, як обійме посаду 20 січня.

Громадське