Автоцивілка: основні особливості обов’язкової страховки авто

Автоцивілка — це державний механізм, який захищає потерпілих у ДТП. Йдеться про обов’язкове страхування власників транспортних засобів від цивільної відповідальності. Поліс ОСЦПВ гарантує відшкодування збитків потерпілим у разі аварії, покриваючи витрати, пов’язані з винуватцем інциденту. Страхова компанія бере на себе витрати на ремонт пошкоджених автомобілів і медичне обслуговування водіїв та пасажирів.

Оформити автоцивілку можна легко та зручно усього за кілька хвилин онлайн. Зробити це можна, наприклад, у страховій компанії UNIQA. Тут працюють досвідчені спеціалісти, які допоможуть підібрати найкращий поліс саме для вас. Звертайтеся й отримайте консультацію щодо умов договору та особливостей обов’язкового страхування.

Чому необхідно оформити ОСЦПВ

Поліс обов’язковий для всіх власників транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, а також для авто, тимчасово ввезених у країну. Він є таким же важливим документом, як і водійське посвідчення або техпаспорт. Керування автомобілем без цього поліса може призвести до серйозних наслідків.

Наявність ОСЦПВ забезпечує водію фінансову безпеку у випадку, якщо він стане винуватцем ДТП. Усі витрати на ремонт пошкодженого транспортного засобу, лікування постраждалих та компенсацію збитків покриває страхова компанія.

Також страхування гарантує захист у випадках, коли шкода завдана невстановленим автомобілем або транспортним засобом без страховки. У таких випадках компенсацію виплачує спеціальний фонд захисту потерпілих при МТСБУ.

Кому потрібна автоцивілка

Поліс ОСЦПВ обов’язковий для всіх власників легкових і вантажних автомобілів, мотоциклів, моторолерів, автобусів, мікроавтобусів та причепів. Страхування покриває будь-якого водія, який керує зазначеним у полісі транспортним засобом. У разі аварії витрати компенсуються незалежно від того, хто перебував за кермом.

Однак існують винятки. Наприклад, якщо поліс оформлений на пільговика, то його дія поширюється лише на цю особу.

Як діє страхування

Поліс автоцивільної відповідальності покриває:

Відшкодування збитків майну потерпілого до 250 тис. грн. Компенсацію шкоди життю та здоров’ю до 500 тис. грн на одну особу. Виплату до 250 тис. грн потерпілому за умовами «європротоколу».

Однак поліс не охоплює компенсацію витрат на ремонт автомобіля, якщо його власник став винуватцем ДТП. Крім того, він не покриває ризики, пов’язані з викраденням, пошкодженнями автомобіля внаслідок злому, стихійними лихами або техногенними катастрофами. ОСЦПВ також не звільняє водія від штрафів або позбавлення прав за створення аварійної ситуації.

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Як отримати страхування

Сьогодні електронний поліс страхування цивільно-правової відповідальності можна оформити онлайн. Для подачі заявки водієві необхідно надати наступні документи:

паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або ID-картки);

ідентифікаційний код платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Водії пільгових категорій можуть скористатися знижкою 50% під час оформлення поліса автоцивілки. Для цього слід підтвердити свій пільговий статус, надавши відповідні документи, як-от пенсійне посвідчення або довідку про інвалідність. Транспортний засіб має відповідати певним вимогам: об’єм двигуна — не більше ніж 2500 куб. см, а також бути у власності пільговика.

Знижка поширюється на водія та осіб, які перебувають у транспортному засобі разом з ним.