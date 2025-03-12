24-річний артилерист “Бостон” і його подвиг на передовій

На фронті триває напружена боротьба за Україну, де найкращі захисники щоденно демонструють відвагу, професіоналізм та незламність. Одним із таких воїнів є старший сержант Іван Модний із позивним “Бостон”, який отримав високу нагороду за мужність і самопожертву.

Іван народився у Чемеровецькому районі Хмельниччини, а до мобілізації 13 квітня 2023 року мешкав у Кам’янець-Подільському районі. З 1 лютого 2024 року він обіймає посаду головного сержанта самохідного артилерійського дивізіону 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

За час служби “Бостон” проявив себе як дисциплінований та професійний військовослужбовець, відповідальний за координацію роботи сержантів батарей і бойову готовність особового складу. Його рішучість і вміння діяти в критичних умовах врятували підрозділ під час ворожого наступу на Покровському напрямку.

Перебуваючи на бойовій позиції, він помітив наближення штурмових груп противника. Попри загрозу FPV-дронів і артилерійського вогню, “Бостон” сам став до бою, зайнявши місце в розрахунку самохідної артилерійської установки “Гвоздика”. Його швидке та точне заряджання гармати дозволило завдати нищівного удару по ворогу. Завдяки цьому атака окупантів була зірвана, більшість штурмовиків знищено, а ті, що вижили, змушені були відступити.

За цей подвиг старшого сержанта Івана Модного нагороджено почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського – “Золотим хрестом”. Нагороду вручив командувач військ ОК “Захід” бригадний генерал Володимир Шведюк, підкресливши, що український народ пишається такими героями.

Для тих, хто бажає стати частиною 68 Окремої єгерської бригади, додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 099-387-87-18 або 093-055-25-98.