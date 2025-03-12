Майстер-клас із наживи: як немедійний працівник Офісу Президента отримав гектари землі під час війни та “засвітився” на ремонті мосту в Тернополі

Громадська спілка «Центр фінансових розслідувань» розповідає про цікавий випадок, коли тендер на ремонт мосту у Тернополі допоміг виявити чиновника Офісу Президента, який під час війни встиг суттєво розширити свої земельні володіння.

6 березня Управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради оголосило тендер на експлуатаційне утримання та ремонт мостів у Тернополі. Очікувана вартість — 5,9 млн грн, а виконавцем робіт стала компанія “Техномістбуд Холдинг”, яка подала єдину пропозицію — 5,79 млн грн.

На перший погляд, все виглядає стандартно. Але цікаве починається, коли виявляється, що цю компанію у своїх деклараціях вказували три чиновники. Серед них – Ігор Валентинович Оприщенко, головний консультант Директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

У своїй декларації за 2020 рік він зазначав, що його дружина працює у “Техномістбуд Холдинг”, отримуючи 22 тис. грн. А вже у декларації за 2024 рік вказано, що її зарплата в цій компанії зросла до 207 тис. грн.

Що ще цікавого можна знайти в його декларації?

🔹 Липень 2022 року — Оприщенко масово скуповує землю

12 липня 2022 року чиновник та жінка, яка, ймовірно, є його родичкою (Лариса Беземчук), набувають права на нерухомість у Харківській області, зокрема:

▪️ 600 м² у с. Глибоке (двічі);

▪️ 4856 м² у с. Баранове;

▪️ 2900 м² у с. Тетющине;

▪️ 2500 м² у с. Тетющине;

▪️ 42 748 м² у с. Баранове (понад 4 га землі!);

▪️ 66,7 м² – квартира в Харкові.

Загалом, у самому розпалі бойових дій чиновник примудрився набути десятки тисяч квадратних метрів нерухомості в одному з найгарячіших регіонів війни.

Як так сталося? Чому під час війни деякі чиновники замість допомоги армії займаються розширенням своїх маєтків? Чи кожен українець мав можливість купувати землю в області, де щодня точилися жорстокі бої?

Питань багато, відповідей – поки що немає. Але історія з тендером на ремонт мосту у Тернополі допомогла звернути увагу на значно глибшу проблему – чиновників, які під час війни не воюють, а “оптимізують” свої активи.