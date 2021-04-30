Чоловіча проблема: як вирішити?

Аденома простати – це доброякісна пухлина, яка виникає внаслідок розростання клітин простати. Простатит на фоні цього виникає у 70-80% випадків.

Які вікові категорії в групі ризику?

Друге серце чоловіка – так називають простату. І недаремно! Від роботи цього органу залежить чимало в житті сильної статі.

Аденомою передміхурової залози і, в наслідку – простатитом сьогодні страждає як мінімум кожен третій чоловік старше 35 років. Після 50 років кількість хворих зростає до половини. А у чоловіків похилого віку ці дані наближаються майже до 100%. Варто зазначити, що віднедавна ця недуга зустрічається і в молоді.

Що сигналізує про проблему?

Чоловіки із запаленням простати відчувають біль і труднощі при сечовипусканні та статевому акті, в них порушена ерекція та передчасне сім’явиверження, а ще поганий сон, через потребу часто відвідувати туалет. Також при аденомі в сечовому міхурі застоюється сеча, через що утворюються камені, цистит, пієлонефрит.

Найкраще відвідувати уролога регулярно – принаймні раз у рік. Оскільки деколи простатит є безсимптомний або має хвилеподібний перебіг – симптоми то посилюються (через охолодження, прийом алкоголю, стреси), то минають самі собою. Лікар-уролог допомагає досягти стійкої та тривалої ремісії, тобто контролю над простатитом.

Самостійність виправдана?

Багато чоловіків сьогодні соромляться відвідувати уролога і вважають за краще лікуватися тим, що порадили друзі, знайомі або відвідувачі тематичних форумів в Інтернеті.

Але самолікування є справжньою проблемою сьогодні, яка не приносить бажаного результату, і при урологічних захворюваннях особливо.

У що може перерости простатит?

Проте самолікування небезпечне не тільки через неефективність, що призводить до запущених форм простатиту. Один із ризиків при такому лікуванні – що багато хворих приймають ліки, не звертаючись до лікаря і не знаючи про їх сумісність. За даними ВООЗ, сьогодні таких більше половини. Особливо це стосується літніх людей, які для лікування супутніх захворювань постійно приймають ряд препаратів. Така велика кількість медикаментів збільшує ризик виникнення різних небажаних наслідків.

Лікувати простатит необхідно правильно! Інакше він буде прогресувати і загрожувати серйозними ускладненнями, таких як рак і безпліддя.

Який спосіб життя вести?

Захист від цього захворювання має бути комплексним: активний спосіб життя, заняття спортом, налагоджений режим дня, особиста гігієна і правильне харчування.

Записатися на прийом до уролога в клініці «Оксфорд Медікал Тернопіль» можна за тел.: (068)752-52-52 та (0352)52-52-52

Пацієнтів приймають за адресою: м. Тернопіль, вул.С.Качали,5 та просп.С.Бандери,41. Без вихідних!

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