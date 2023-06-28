14:44 | 28.06.2023
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Чому iPhone 13 Pro Max – це найкращий смартфон останніх років

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З моменту виходу iPhone 13 Pro Max восени 2021 року, цей смартфон зібрав безліч позитивних відгуків від користувачів та експертів. У цій статті ми розглянемо топ-10 причин, з яких вибір iPhone13 Pro Max може стати оптимальним рішенням для вас.

Продуктивність

Чому iPhone 13 Pro Max – це найкращий смартфон останніх роківiPhone 13 Pro Max обладнаний процесором A15 Bionic, який є одним із найпотужніших на ринку. Завдяки цьому смартфон здатний з легкістю справлятися з ресурсомісткими завданнями і забезпечувати високу швидкість роботи в будь-яких додатках та іграх.

Якість камер

Смартфон оснащений потрійною основною камерою, яка включає три 12-мегапіксельні модулі. Система ProRAW і ProRes дозволяють знімати у високій якості, а нічний режим та LiDAR-сканер забезпечують відмінні результати в умовах низького освітлення.

Дизайн і матеріали

iPhone 13 Pro Max має преміальний дизайн з використанням керамічного скла Ceramic Shield та рамкою з нержавіючої сталі. Ці матеріали не тільки надають пристрою елегантного вигляду, але й забезпечують підвищену стійкість до ударів та подряпин.

Акумуляторна батарея

Смартфон обладнаний потужною батареєю, яка забезпечує тривалий час автономної роботи. Функція швидкого заряджання дозволяє заряджати пристрій з максимальною швидкістю

Екран

iPhone 13 Pro Max має 6,7-дюймовий Super RetinaXDR дисплей. З технологією ProMotion, екран забезпечує плавне прокручування та високу чіткість зображення, що особливо актуально для ігор та перегляду відео. Частота оновлення адаптивна, що дозволяє заощаджувати заряд батареї якщо на екрані статичне зображення, герцовка знижується до 10, а в динаміці, навпаки, підвищується до 120.

Підтримка 5G

Підтримка мереж п’ятого покоління забезпечує високу швидкість підключення до Інтернету. Це дозволяє з комфортом використовувати стрімінговісервіси, грати в онлайн-ігри та швидко завантажувати файли.

Підтримка MagSafe

Технологія MagSafe дозволяє легко підключати різні аксесуари, такі як гаманці, чохли та зарядні пристрої, до смартфона за допомогою магнітів.

Водо- та пило захист

iPhone 13 Pro Max має стандарт захисту IP68, що означає його здатність витримувати занурення у воду на глибину до 6 метрів протягом 30 хвилин, а також захищає від пилу.

Екосистема Apple

Вибираючи iPhone, ви стаєте частиною екосистеми Apple, що дозволяє ефективно використовувати пристрої цієї компанії у зв’язці, наприклад, MacBook, Apple Watch, та iPad.

Просунутий Face ID

iPhone 13 Pro Max оснащений найбезпечнішим у світі методом біометричної автентифікації у смартфоні. Face ID ще швидше і точніше завдяки вдосконаленій системі сенсорів TrueDepth.

Отже, якщо вам потрібен флагманський смартфон із доробком на 5-6 років, то ця модель підійде ідеально. Висока продуктивність у зв’язці з преміальним дизайном та еталонною оптимізацією операційної системи гарантують лише позитивні емоції протягом усього циклу використання.

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