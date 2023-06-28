Чому iPhone 13 Pro Max – це найкращий смартфон останніх років

З моменту виходу iPhone 13 Pro Max восени 2021 року, цей смартфон зібрав безліч позитивних відгуків від користувачів та експертів. У цій статті ми розглянемо топ-10 причин, з яких вибір iPhone13 Pro Max може стати оптимальним рішенням для вас.

Продуктивність

Чому iPhone 13 Pro Max – це найкращий смартфон останніх роківiPhone 13 Pro Max обладнаний процесором A15 Bionic, який є одним із найпотужніших на ринку. Завдяки цьому смартфон здатний з легкістю справлятися з ресурсомісткими завданнями і забезпечувати високу швидкість роботи в будь-яких додатках та іграх.

Якість камер

Смартфон оснащений потрійною основною камерою, яка включає три 12-мегапіксельні модулі. Система ProRAW і ProRes дозволяють знімати у високій якості, а нічний режим та LiDAR-сканер забезпечують відмінні результати в умовах низького освітлення.

Дизайн і матеріали

iPhone 13 Pro Max має преміальний дизайн з використанням керамічного скла Ceramic Shield та рамкою з нержавіючої сталі. Ці матеріали не тільки надають пристрою елегантного вигляду, але й забезпечують підвищену стійкість до ударів та подряпин.

Акумуляторна батарея

Смартфон обладнаний потужною батареєю, яка забезпечує тривалий час автономної роботи. Функція швидкого заряджання дозволяє заряджати пристрій з максимальною швидкістю

Екран

iPhone 13 Pro Max має 6,7-дюймовий Super RetinaXDR дисплей. З технологією ProMotion, екран забезпечує плавне прокручування та високу чіткість зображення, що особливо актуально для ігор та перегляду відео. Частота оновлення адаптивна, що дозволяє заощаджувати заряд батареї – якщо на екрані статичне зображення, герцовка знижується до 10, а в динаміці, навпаки, підвищується до 120.

Підтримка 5G

Підтримка мереж п’ятого покоління забезпечує високу швидкість підключення до Інтернету. Це дозволяє з комфортом використовувати стрімінговісервіси, грати в онлайн-ігри та швидко завантажувати файли.

Підтримка MagSafe

Технологія MagSafe дозволяє легко підключати різні аксесуари, такі як гаманці, чохли та зарядні пристрої, до смартфона за допомогою магнітів.

Водо- та пило захист

iPhone 13 Pro Max має стандарт захисту IP68, що означає його здатність витримувати занурення у воду на глибину до 6 метрів протягом 30 хвилин, а також захищає від пилу.

Екосистема Apple

Вибираючи iPhone, ви стаєте частиною екосистеми Apple, що дозволяє ефективно використовувати пристрої цієї компанії у зв’язці, наприклад, MacBook, Apple Watch, та iPad.

Просунутий Face ID

iPhone 13 Pro Max оснащений найбезпечнішим у світі методом біометричної автентифікації у смартфоні. Face ID ще швидше і точніше завдяки вдосконаленій системі сенсорів TrueDepth.

Отже, якщо вам потрібен флагманський смартфон із доробком на 5-6 років, то ця модель підійде ідеально. Висока продуктивність у зв’язці з преміальним дизайном та еталонною оптимізацією операційної системи гарантують лише позитивні емоції протягом усього циклу використання.