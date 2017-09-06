“Для своєї долі вибрав сурми волі”: життєва історія розвідника-інформатора “Грушки” зі Збаражщини

У державному архіві Тернопільської області створено новий фонд з документів особового походження “Олещук Ігор Андрійович (1931), інженер, громадсько-політичний діяч, член національної спілки журналістів України” (Ф№Р-3561).

Олещук Ігор Андрійович народився 21 травня 1931 року у селі Чорний Ліс Збаразького району у селянській родині. У рідному селі здобув початкову освіту, а продовжив навчання в 1944-1948 роках у середній школі м. Збаража, юнаком був членом Юнацтва Організації Українських Націоналістів та із псевдонімом “Грушка” став розвідником-інформатором.

У жовтні 1948 року його було заарештовано за зв’язки із збройним підпіллям і засуджено військовим трибуналом до 25 років позбавлення волі у виправно-трудових таборах.

У грудні 1955 року його було звільнено, і у 1956 році він повернувся до України на Тернопільщину та влаштувався працювати електриком на цукровий завод “Поділля” (1956-1962 роки) і одночасно заочно навчався у Львівському політехнічному інституті, який закінчив у 1965 році, відмінно захистивши дипломну роботу та розпочавши свою трудову діяльність у Тернопільському обласному підприємстві електромереж (сучасне відкрите акціонерне товариство “Тернопільобленерго”) на посаді диспетчера, а потім інженера з режимів і керівника групи перспективного розвитку.

Він – активіст Народного Руху України, був заступником голови осередку Тернопільського обласного підприємства електромереж.

У 1996 році вийшов на пенсію і у даний час працює старшим науковим співробітником Історико-меморіального музею політичних в’язнів.

Олещук Ігор Андрійович був відповідальним за збір документів та організатором видання Книг Пам’яті по всіх районах Тернопільської області. У 2001 році у світ вийшла його книга спогадів «Шлях до світанку».

Олещук І.А. є співавтором путівника «Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів» за 2007 рік та разом з Пукачем В. у цьому ж таки, 2007 році, видав ювілейну книгу «За свободу і соборність УПА» до 100-річчя з дня народження Романа Шухевича.

За свою діяльність Ігор Андрійович нагороджений багатьма державними нагородами.

Із документів, переданих Олещуком І.А., за результатами проведеної експертизи цінності працівниками відділу формування НАФ та діловодства державного архіву Тернопільської області сформовано 40 (сорок) справ із 452 документів за 1965-2016 роки та складено опис справ постійного зберігання.

Опис справ постійного зберігання складено із наступних розділів:

-документи про фондоутворювача

-публікації фондоутворювача та участь у громадській діяльність

-збірка документів про учасників національно-визвольних змагань

-листування

-документи громадських організацій, у діяльності яких приймав участь Олещук І.А.

До фонду внесені такі документи: біографія фондоутворювача, довідка про реабілітацію, видана управлінням Служби безпеки України в Тернопільській області, ксерокопія диплому про закінчення Львівського політехнічного університету, облікова картка члена Інститут національного відродження України (м. Тернопіль), примірник буклету “Ігореві Олещуку-70”, виданого науково-пошуковою експедицією “Забуті могили”, Тернопільським молодіжним товариством “Обереги” та благодійним фондом “Ідея і чин” та публікації статей “85 весен Ігоря Олещука”, “Для своєї долі вибрав сурми волі”, “З роси й води” про його життєвий шлях, громадську та політичну діяльність, збірка запрошень фондоутворювача на громадсько-політичні заходи, публікації статей Олещука І.А. “…Своє призначення виконали”, “До кримчан у гості” , “Катівня у центрі міста” та інші, збірка його рукописів [статей], інформацій, повідомлень його участі у громадській діяльності та про учасників національно-визвольних змагань, публікації статей про Р. Шухевича, спогади Ільків О. та Гусяк О., зв’язкових. Шухевича Р., про їх діяльність у підпіллі, інформації про книгу Мизака Н. (Чернівці) “За тебе, свята Україно”, лист Смешко І., голови Служби безпеки України, з інформацією про місце загибелі Шухевича Р., листи із спогадами Кальби М., активного українського громадсько-політичного діяча, члена Організації Українського Визвольного Фронту, уродженця с. Мозолівка Підгаєцького району що проживає у США, збірку звернень фондоутворювача до керівників державних органів, установ, організацій з громадсько-політичних питань, збірку листів до Олещука І.А. Ради Національної Безпеки і Оборони України, посадових осіб з громадсько-політичних питань та багато інших цікавих документів для дослідників.

Новостворений архівний фонд напасть змогу дослідникам у читальному залі державного архіву Тернопільської області ознайомитись не тільки із громадсько-політичною та журналістською діяльністю Олещука І.А., відомого дослідника національно-визвольного руху на Тернопільщині та громадського діяча, а також ознайомитись з історією краю до і після здобуття Україною Незалежності.

Головний спеціаліст

відділу формування НАФ

та діловодства Г.П. Муц