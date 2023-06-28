14:44 | 28.06.2023
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Бізнес-Погляд 

Доставка їжі в Одесі від ресторану «Вилки-Палки» – швидко та смачно

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Швидкий темп життя сучасної людини змушує скористатися численними інструментами для доставки одягу, техніки, електроніки та інших товарів. Навіть доставка їжі в Одесі стане чудовим способом вирішити свої проблеми, особливо коли немає часу елементарно щось приготувати на обід чи вечерю. Ресторан «Вилки-Палки» організовує прийом, готування та подальшу доставку великої кількості страв як класичної, так і японської кухні.

Це надійний помічник, на якого завжди можна покластися. У меню є їжа на кожен день, яка дозволить організувати офісний обід, сімейну вечерю або повноцінну вечірку з друзями, близькими та рідними. По кожній страві є детальний опис, актуальна ціна і навіть фотографія, щоб оцінити форму і структуру. Додаткову інформацію завжди можна уточнити у менеджерів.

Категорії страв

Варіантів достатньо і на всі випадки життя, адже сьогодні хтось захоче лише суп, а завтра – повноцінну вечерю. Для зручності вибору є поділ на категорії:

1. Суші та роли. Класична страва японської кухні, де є дари моря, рис та норі;
2. Боули. Як основа застосовується рис, кіноа і булгур, а поверх неї можна використовувати будь-які інші інгредієнти;
3. Гарячі страви. М’ясні та овочеві страви, паста та багато іншого;
4. WOK. Локшина чи рис, і навіть додавання східних інгредієнтів створює особливу родзинку;
5. Піца. Ідеальний варіант для швидкого перекушування. Бувають сирні, м’ясні, овочеві, гострі, рибні та багато інших варіантів піц;
6. Салати. Невеликі холодні страви із різним наповненням.

Як доповнення завжди доступні напої, соуси, десерти та багато іншого. Окремо представлено вегетаріанське меню під особливі потреби клієнтів.

Переваги доставки від «Вилки-Палки»

У приготуванні страв використовуються лише якісні та свіжі інгредієнти. Риба та інші компоненти постачаються перевіреними виробниками. Цінова політика є лояльною, тому багато видів страв доступні для простих обивателів. Завищений цінник виключено, щоб зробити страви доступними для більшості покупців.

Програма лояльності діє як для нових, так і постійних клієнтів. Кожен може розраховувати на додаткові знижки та можливість отримати додаткові привілеї у форматі організації акцій. Крім сайту та телефону замовлення доступне через додаток. Бажано пройти реєстрацію, щоб завжди була можливість вивчити історію замовлень та повторно швидко оформити нове замовлення. Ресторан працює з 10:00 до 22:00.

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