Доставка їжі в Одесі від ресторану «Вилки-Палки» – швидко та смачно
Швидкий темп життя сучасної людини змушує скористатися численними інструментами для доставки одягу, техніки, електроніки та інших товарів. Навіть доставка їжі в Одесі стане чудовим способом вирішити свої проблеми, особливо коли немає часу елементарно щось приготувати на обід чи вечерю. Ресторан «Вилки-Палки» організовує прийом, готування та подальшу доставку великої кількості страв як класичної, так і японської кухні.
Це надійний помічник, на якого завжди можна покластися. У меню є їжа на кожен день, яка дозволить організувати офісний обід, сімейну вечерю або повноцінну вечірку з друзями, близькими та рідними. По кожній страві є детальний опис, актуальна ціна і навіть фотографія, щоб оцінити форму і структуру. Додаткову інформацію завжди можна уточнити у менеджерів.
Категорії страв
Варіантів достатньо і на всі випадки життя, адже сьогодні хтось захоче лише суп, а завтра – повноцінну вечерю. Для зручності вибору є поділ на категорії:
Як доповнення завжди доступні напої, соуси, десерти та багато іншого. Окремо представлено вегетаріанське меню під особливі потреби клієнтів.
Переваги доставки від «Вилки-Палки»
У приготуванні страв використовуються лише якісні та свіжі інгредієнти. Риба та інші компоненти постачаються перевіреними виробниками. Цінова політика є лояльною, тому багато видів страв доступні для простих обивателів. Завищений цінник виключено, щоб зробити страви доступними для більшості покупців.
Програма лояльності діє як для нових, так і постійних клієнтів. Кожен може розраховувати на додаткові знижки та можливість отримати додаткові привілеї у форматі організації акцій. Крім сайту та телефону замовлення доступне через додаток. Бажано пройти реєстрацію, щоб завжди була можливість вивчити історію замовлень та повторно швидко оформити нове замовлення. Ресторан працює з 10:00 до 22:00.