Автомобиль – дорогой элемент жизни, которому нужно постоянно уделять внимание. В этом случае он отплатит долгосрочной службой и обеспечит своему владельцу комфорт. Поэтому периодически нужно проходить диагностику, а при необходимости выполнять ремонт. Но в чьи руки отдать машину, чтобы получить ее в обновленном состоянии? Таким вопросом задаются многие автовладельцы. Разберемся в том, что нужно знать при выборе СТО.

Особенности современного сервиса

Когда есть большой выбор, человеку свойственно теряться. Гораздо проще, если в городе находится пара центров по обслуживанию машин. Но современный автосервис насчитывает множество точек по ремонту, причем разного качества. Можно отдать машину:

В дилерский центр. Здесь обслуживаются авто, купленные в салонах, выполняется гарантийный ремонт. Все делается на высшем уровне, так как подбирается профессиональный персонал, который обеспечивается передовым оборудованием. Но есть один существенный недостаток – ремонт обойдется в приличную сумму. В обычную СТО, не привязанную к определенным производителям. Среди них встречаются и большие центры, не уступающие по качеству выполненных работ дилерским, но с гораздо меньшими тарифами. Частному мастеру. Такие работники в гаражах тоже могут хорошо делать свое дело, но вряд ли у них будет нужное дорогостоящее оборудование, да и гарантии никто не даст.

Если ориентироваться на хорошее качество по средней цене, то лучшим вариантом будет обычная СТО, но и ее нужно правильно выбрать.

На что обращать внимание при выборе

Наличие интернета позволяет заранее посмотреть на предлагаемое обслуживание. У надежной современной СТО обязательно должен быть свой сайт, чтобы люди знали о ее услугах, могли оставить свой отзыв. На сайте следует посмотреть:

как давно работает компания;

какой спектр услуг предлагается;

можно ли задать вопросы онлайн;

дается ли гарантия после выполненных работ.

Предпочтение лучше отдать центру, который работает не один год, дает гарантию и открыт для общения. Примером может служить компания Truck Motors, работающая с 2009 года. Основное направление ее деятельности – ремонт топливной аппаратуры, но также можно обратиться с проблемами в ходовой части, блоке управления. Центр предоставляет круглосуточную онлайн-помощь.