На Тернопільщині водій «під шафе» влаштував ДТП

ДТП на автодорозі: водій керував автомобілем у стані сп’яніння

Сьогодні, близько 16-ї години, на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине сталася ДТП без потерпілих. Водій автомобіля Fiat не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер.

❗️ Результат — 2,35 проміле, що у понад 11 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори відсторонили 55-річного порушника від керування автомобілем та склали адміністративні матеріали:

📝 протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП);

📝 протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Закликаємо водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху!