В Тернополі зіткнулись легковий та вантажний автомобілі: у лікарні мама з п’ятирічним сином

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 квітня в м. Тернополі. Орієнтовно о 19.30 годин, рухаючись по вул. Текстильна 28, не змогли розминутись легковий автомобіль «Mercedes-Benz» та вантажний «ISUZU Q75».

Внаслідок аварії травмувались двоє пасажирів легкового автомобіля: 25-річна жінка та її 5-річний син.

Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в медичні заклади міста: маму в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги, а сина в обласну дитячу лікарню.