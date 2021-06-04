Хто такий Холтер і як він показує роботу нашого серця

Моніторинг по Холтеру – функціональне дослідження серцево-судинної системи, назване іменем його засновника Нормана Холтера. Цей метод дозволяє безперервно реєструвати динаміку серця на ЕКГ завдяки портативному пристрою (холтеру), відстежувати зміни в роботі серця і контролювати артеріальний тиск пацієнта протягом всього дня в умовах його природній активності.

В ході процедури лікар-кардіолог оглядає пацієнта і прикріплює датчики невеликого портативного реєстратора ЕКГ на груди, прилад розташовує на поясі. Через добу прилад знімають, і пацієнт може повернутися до активної життєдіяльності.

Принципи проведення холтер-моніторингу:

фрагментований (подієвий);

постійний.

Для чого проводиться?

Добове моніторування по Холтеру необхідно проводити, якщо ви хочете отримати об’єктивні дані, що відображають повну інформацію про роботу серця. Також рекомендується, коли показники ЕКГ в нормі, але ви відчуваєте больові симптоми і тимчасові порушення ритму серця, що відбуваються епізодично і не завжди виявляються на прийомі у лікаря.

Метод Холтера виявляє будь-які порушення в роботі серця, що неможливо при кардіологічному діагностуванні іншими методами.

Холтерівське моніторування дозволяє оцінити кровопостачання серцевого м’яза, частоту і послідовність скорочень. Завдяки йому можна виявити, а також своєчасно попередити розвиток захворювань серцево-судинної системи:

аритмії (порушення серцевого ритму);

стенокардії;

гіпертонії (підвищення або зниження артеріального тиску);

ішемічної хвороби серця.

Холтерівське моніторування може надати більш детальну інформацію про:

локалізацію ішемії;

взаємозв’язок стенокардії, а також безсимптомної ішемічної хвороби серця зі змінами показників ЕКГ і умовами виникнення патологій;

характер зміщення і напрямку ST -Т під час нападів стенокардії.

Покази до Холтер-моніторингу:

скарги на епізоди запаморочення, втрати свідомості, порушення ритму серця;

обстеження при перенесеному інфаркті міокарда, гіпертрофічній кардіоміопатії, інших важких хворобах серця;

синдром WPW, синдром подовженого інтервалу Q-T;

підозра на безсимптомну ішемію міокарда;

підозра на синдром нічного апное (застосовується спеціальна програма для аналізу апное);

контроль роботи кардіостимулятора.

Протипокази

Добове моніторування ЕКГ не показано при гострих запальних захворюваннях шкіри грудної клітки. Інших суттєвих обмежень немає. Це дослідження можна проводити в будь-якому віці і при будь-яких супутніх захворюваннях.





