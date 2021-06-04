Хто такий Холтер і як він показує роботу нашого серця
Моніторинг по Холтеру – функціональне дослідження серцево-судинної системи, назване іменем його засновника Нормана Холтера. Цей метод дозволяє безперервно реєструвати динаміку серця на ЕКГ завдяки портативному пристрою (холтеру), відстежувати зміни в роботі серця і контролювати артеріальний тиск пацієнта протягом всього дня в умовах його природній активності.
В ході процедури лікар-кардіолог оглядає пацієнта і прикріплює датчики невеликого портативного реєстратора ЕКГ на груди, прилад розташовує на поясі. Через добу прилад знімають, і пацієнт може повернутися до активної життєдіяльності.
Принципи проведення холтер-моніторингу:
- фрагментований (подієвий);
- постійний.
Для чого проводиться?
Добове моніторування по Холтеру необхідно проводити, якщо ви хочете отримати об’єктивні дані, що відображають повну інформацію про роботу серця. Також рекомендується, коли показники ЕКГ в нормі, але ви відчуваєте больові симптоми і тимчасові порушення ритму серця, що відбуваються епізодично і не завжди виявляються на прийомі у лікаря.
Метод Холтера виявляє будь-які порушення в роботі серця, що неможливо при кардіологічному діагностуванні іншими методами.
Холтерівське моніторування дозволяє оцінити кровопостачання серцевого м’яза, частоту і послідовність скорочень. Завдяки йому можна виявити, а також своєчасно попередити розвиток захворювань серцево-судинної системи:
- аритмії (порушення серцевого ритму);
- стенокардії;
- гіпертонії (підвищення або зниження артеріального тиску);
- ішемічної хвороби серця.
Холтерівське моніторування може надати більш детальну інформацію про:
- локалізацію ішемії;
- взаємозв’язок стенокардії, а також безсимптомної ішемічної хвороби серця зі змінами показників ЕКГ і умовами виникнення патологій;
- характер зміщення і напрямку ST -Т під час нападів стенокардії.
Покази до Холтер-моніторингу:
- скарги на епізоди запаморочення, втрати свідомості, порушення ритму серця;
- обстеження при перенесеному інфаркті міокарда, гіпертрофічній кардіоміопатії, інших важких хворобах серця;
- синдром WPW, синдром подовженого інтервалу Q-T;
- підозра на безсимптомну ішемію міокарда;
- підозра на синдром нічного апное (застосовується спеціальна програма для аналізу апное);
- контроль роботи кардіостимулятора.
Протипокази
Добове моніторування ЕКГ не показано при гострих запальних захворюваннях шкіри грудної клітки. Інших суттєвих обмежень немає. Це дослідження можна проводити в будь-якому віці і при будь-яких супутніх захворюваннях.