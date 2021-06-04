На Тернопільщині лікарів звинувачують у смерті чоловіка

Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником згідно зі статтею 140 Кримінального кодексу України розслідують правоохоронці відділення поліції №2 Бучача щодо лікарів Золотопотіцької райлікарні. За словами заявника, їхня бездіяльність призвела до смерті його рідного брата. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами родича, який працює хірургом в Хмельницькій обласній лікарні, ще у травні його брат почувався погано, а тому викликав бригаду швидкої. Медики приїхали, але чоловіка не оглядали, ліків жодних не давали. Хворого не госпіталізували. Через кілька годин він помер.

Після проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що смерть чоловіка настала в результаті інфаркту. Родичі звернулися за допомогою до правоохоронців. Триває слідство.