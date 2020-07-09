Как выбрать игровой автомат в онлайн казино

Какой игровой автомат выбрать в онлайн казино для ставок: сюжетная линия, показатель теоретического возврата и компания-производитель топовых слотов На сайте онлайн казино представлены различные игровые автоматы. Это разработки отечественных компаний и европейских студий разных годов выпуска и жанра. Выбрать из нескольких сотен слотов подходящий вариант бывает непросто. Однако если использовать целый ряд факторов, принять окончательное решение можно за несколько минут.

Тематика слота

Каждый игровой автомат посвящен какой-либо теме, которая просматривается в его сюжетной линии. Проследить сюжет можно во всех деталях, начиная с графики и заканчивая тематическими бонусными раундами. Большой выбор тематик позволяет игрокам выбрать для себя в онлайн казино подходящий вариант для ставок. Это могут быть слоты, посвященные:

морским приключениям;

Древнему Египту;

рыцарским поединкам;

сказочным героям.

Любителям классики стоит обратить внимание на игровые аппараты с традиционным набором знаков в таблице выплат (семерками, барами, звездами и колокольчиками), упрощенным пользовательским интерфейсом и крупными выплатами. Поклонников спорта ждут автоматы, посвященные разным знаменательным событиям. Это может быть Чемпионат Мира, скачки, соревнования по гольфу. Выбирая лучший слот для ставок, стоит определиться с его тематикой, а после обращать внимание на остальные критерии.

Показатель отдачи

RTP (return to player) – теоретический возврат ставок игроку, который задает производитель софта. Этот показатель находится в диапазоне 92-99%, а его знание позволяет клиенту онлайн казино получить представление о щедрости выбранной игры и определиться с оптимальной стратегией. Значение RTP закладывается разработчиком в программное обеспечение и не может меняться третьими лицами. Показатель отдачи остается одинаковым в течение всего времени работы слота и позволяет игроку узнать до начала игры, сколько он сможет отыграть ставок на длинной дистанции. Возврат связан с дисперсией. Автоматы с невысокой отдачей выбирают клиенты игровых клубов, которые находятся в поисках низкой дисперсии и предпочитают небольшие ставки. Высокий RTP подойдет для тех посетителей сайта, которые гонятся за джекпотами.

Производители игровых автоматов

В списке главных критериев, которыми должен руководствоваться игрок при выборе подходящего слота для ставок, – компания-производитель. В результате стремительного развития гэмблинг-индустрии увеличилось количество поставщиков игрового софта. Лучше отдавать свое предпочтением тем играм, которые разработали такие гиганты мировой индустрии, как:

Microgaming;

Endorphina;

Novomatic;

NetEnt;

EGT.

Эти компании имеют безупречную репутацию на рынке, которая стала следствием многолетнего опыта работы. Автоматы ведущих провайдеров способны продемонстрировать единую линию поведения, а их настройки невозможно изменить благодаря использованию во время разработки инновационных защитных механизмов.