Как заправить картридж для принтера Canon самостоятельно

Вопрос заправки картриджа регулярно возникает перед любым владельцем печатающей техники. Бесконечных чернильниц не изобрели, к сожалению. Сегодня мы поговорим о том, как правильно восстановить запас краски в картридже, чтобы продолжить пользоваться принтером. Рассмотрим это на примере техники японской марки. Картриджи Canon — одни из самых популярных на рынке. В интернет-магазине P.UA их регулярно заказывают частные лица и представители бизнеса из Киева, Харькова, других населенных пунктов Украины. Если хотите купить картриджи для принтеров Canon с возможностью перезаправки, отдавайте предпочтение кассетам типа ПЗК. Если же предпочитаете оригинальные комплектующие, имейте в виду, что с повторным использованием могут возникнуть сложности. Но обо всем поподробнее дальше в статье.

Когда нужно производить заправку картриджа Canon

О том, что пришло время долить чернила или купить новый картридж Canon, вы узнаете по снижению качества печати. Основные признаки:

блеклые цвета;

ухудшение детализации;

появление непропечатанных мест.

Если это случилось впервые, а в принтере установлен оригинальный картридж, стоит задуматься о приобретении перезаправляемого устройства (ПЗК) или СНПЧ — системы непрерывной подачи чернил. Последняя идеально подходит тем, кто активно использует печатающую технику. Например, многие фотостудии в Киеве, Харькове и других городах страны используют картриджи Canon с СНПЧ. Это позволяет существенно снизить себестоимость отпечатков.

Можно ли поменять оригинальный картридж на аналог и как это сделать

Если будете искать на рынке (на P.UA или в любом другом профильном магазине) картриджи для принтеров Canon, то столкнетесь с тем, что они представлены двумя видами кассет:

оригинальными;

аналогами.

Последние (при условии, что они выполнены на высоком уровне) идеально подходят для заправки. Заменить “родной” картридж на новый, более функциональный, совсем не сложно. Неправильно вставить кассету у вас попросту не получится. Конструкция продумана таким образом, чтобы картридж Canon точно устанавливался на посадочное место и надежно фиксировался на нем, независимо от конкретной модели печатающего устройства.

Алгоритм, как заправить картридж для принтера Canon

Процесс заправки картриджа Canon не отличается особой сложностью, но предполагает четкое следование шагам, аккуратность и осторожность. Вы можете залить чернилами мебель, пол, стены, одежду. Чтобы этого избежать, постарайтесь заранее подготовить рабочее место и не торопитесь в процессе заправки. Сам алгоритм действий включает в себя следующие шаги:

Извлечение картриджа Canon. Для этого может понадобиться включить в сеть и привести в рабочее состояние принтер. Набор чернил. Делать это лучше всего шприцом — для каждого цвета следует использовать отдельный шприц. Получение доступа к заправочным отверстиям. В оригинальных картриджах они отсутствуют — придется поработать ножом и шилом. Непосредственная заправка чернил. Не стоит наливать слишком много краски в емкости, рекомендованный объем — до 90%. Устранение потеков и прочих следов, которые могут помешать качественной печати. Возврат на место всех наклеек. Установка картриджа Canon на посадочное место и тестовая печать.

Как правильно промыть печатающую кассету с чернилами

Если вы пользуетесь одним картриджем уже довольно долго, регулярно заправляя его, то можете заметить, что качество печати со временем начинает падать. Это может быть обусловлено высыханием чернил внутри. Решить проблему можно с помощью специальной жидкости, содержащей изопропиловый спирт и пропиленгликоль. Нужно налить ее в небольшую емкость и поставить туда картридж соплами вниз на несколько часов. Также жидкость можно залить внутрь на 10 минут — действовать следует точно так же, как и с чернилами. Затем просушить и можно приступать к обычной заправке.

Обратите внимание, что промывать картридж Canon следует очень аккуратно. Важно не повредить металлические контакты и не прожечь пластик слишком агрессивными химикатами. Сотрудники интернет-магазина P.UA советуют по возможности использовать только предназначенные для этого чистящие средства.

Как прочистить картридж Canon, если нет специального средства

Некоторые мастера в Харькове, Киеве и других крупных городах Украины советуют, при отсутствии чистящего средства, использовать обычную воду. Лучше всего, если она будет дистиллированной и теплой. Таким образом у вас получится очистить картридж Canon в бытовых условиях и приготовить его к заправке чернилами. И отсутствие специализированного средства не станет помехой. Но не забудьте после чистки насухо вытереть пластиковую деталь. Присутствие влаги может не только испортить картридж, но и привести к поломке всего принтера, если даже одна капля попадет внутрь печатающего устройства.

Почему нужно и как обнулить счетчик печати принтера

В некоторых случаях после заправки картриджа Canon система отказывается печатать, считая, что чернила закончились, и выдавая сообщения об ошибке. Как обнулить счетчик? Для разных моделей принтеров японской марки решение этой проблемы может отличаться, но общий порядок действий таков:

выключить устройство из сети и отсоединить от компьютера;

зажать кнопки включения и сброса — обычно они находятся рядом;

подключить принтер к розетке и отпустить кнопку Start — так вы войдете в тестовый режим;

после начала печати тестовой страницы отпустите Resume — вы попадете в режим обслуживания;

нажмите на кнопку Продолжить, возникшую на экране — должен появиться счетчик чернил;

нажмите 0 на панели печатающего устройства и Ок на экране — после этого принтер нужно выключить из сети.

После всех проведенных манипуляций можете пользоваться принтером обычным образом. Счетчик печати будет обнулен, и никакие сообщения об ошибках не должны появляться. Если же это продолжает происходить, попробуйте просто зажать кнопку Start/Stop на 10-20 секунд. В некоторых моделях именно так удается обнулить картридж Canon и сообщить системе, что чернила заполнены.

В данной статье мы рассмотрели заправку струйных принтеров японской марки, но ведь есть еще и лазерные модели, которые также очень популярны в Украине. Обычно их обслуживанием занимаются специальные мастерские. Дело в том, что тонер вреден для человеческого здоровья, и контактировать с ним нежелательно. Заправку лазерного картриджа Canon стоит выполнять только в хорошо проветриваемом помещении с соблюдением правил техники безопасности. Если вы делаете это раз в год, то особого вреда не будет, но более частых работ следует избегать. Мы советуем доверять заправку лазерных картриджей Canon профессионалам.

Принтеры и МФУ японского бренда — отличные образцы печатающей техники, востребованные в бытовых и коммерческих условиях. Приобретая расходные материалы, обращайте внимание на качество и возможность повторного использования. ПЗК и СНПЧ — хорошие варианты, когда не хочется тратиться на оригинальные картриджи, а печатать приходится много.