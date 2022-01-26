В’язню в Чорткові передали наркотики в продуктах

Спробу передати ув’язненому наркотики в продуктах зафіксували в Чорткові.

Там працівники місцевої установи виконання покарань натрапили на наркотики, які заховали в передачі з продуктами.

На місце викликали поліцію. «Під час огляду посилки, яка надійшла одному ув’язнених, в пакеті з чаєм охоронці виявили 2 згортки з зеленою рослинною речовиною, схожою на наркотичну. Знайдене поліцейські вилучили для проведення необхідної експертизи», – зазначають в ГУНП.

За фактом незаконного пересилання наркотичних засобів, відкрито кримінальне провадження згідно частини 2 статті 307 ККУ.

Тривають слідчі дії.